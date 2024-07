Urugvaj premagal Kanado in zasedel tretje mesto na pokalu Amerike

Vezist Tottenhama Rodrigo Bentancur je prvi zadel v osmi minuti, Kanadčani pa so prek Ismaela Koneja (22.) in Jonathana Davida (80.) prišli do preobrata. 37-letni Luis Suarez je izenačil v drugi minuti sodnikovega dodatka in tekmo pripeljal do enajstmetrovk. Za Kanadčane sta zgrešila Kone in Alphonso Davies. Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa je po nastopu dejal, da je južnoameriška ekipa igrala precej pod svojo ravnjo.

"To ni bila naša odlična predstava. Kanada je bila bolj sveža in moji igralci so bili utrujeni. Vem, da je ta turnir prišel po dolgi sezoni in utrujenost vpliva na igralce, vendar mislim, da lahko igramo malo bolje, kot smo," je ocenil Bielsa.