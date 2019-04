Urugvajci si bodo plažo v Riu dobro zapomnili: priprli so jih okroglih sto

ŠALA DNEVA Arhiv

Po strastni ljubezenski noči on opazi sliko nekega drugega moškega na

nočni omarici. Prične ga skrbeti: "Je to tvoj mož?" "Ne dragi, ni", odgovori in se tesno stisne k njemu. "Morda tvoj ljubček?" "Ne, ne, sploh ne", reče smukajoč se okrog njegovih ušes. "Torej je to tvoj oče ali brat", ga zanima v upanju, da bo kaj takega. "Ne, ne, ne!" "Pa kdo je potem to?", zahteva on. "To sem jaz pred operacijo!" odgovori on(a).