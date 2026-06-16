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Nogomet

Urugvajci v šoku: policija s psi za odkrivanje drog preiskala igralce

Miami, 16. 06. 2026 10.42 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Urugvajski nogometaši

Prihod urugvajske nogometne reprezentance v Združene države Amerike na svetovno prvenstvo v nogometu je sprožil val ogorčenja. Reprezentanti in uradni predstavniki so morali takoj po pristanku prestati obsežne varnostne preglede, to pa se je zgodilo le dan po tem - glede na medijska poročanja -, ko se je reprezentanca na poti na turnir že soočala s potovalnimi zapleti.

Po poročanju medijev so čarterskemu letu z urugvajsko odpravo začasno zavrnili vstop v zračni prostor Združenih držav Amerike. Urugvajska izbrana vrsta je morala zato (nepričakovano) preživeti noč v letovišču v Mehiki, šele nato pa je lahko nadaljevala pot do prizorišča prvenstva.

Ob prihodu v Združene države Amerike naj bi člani urugvajske delegacije prestali temeljit varnostni pregled, ki je vključeval tudi iskanje s službenimi psi za odkrivanje drog in dodatne inšpekcijske postopke. Razmere so naletele na ostre kritike nogometnih navijačev in komentatorjev. Ti so podvomili o upravičenosti takšnega ravnanja z reprezentanco, ki sodeluje na enem največjih športnih dogodkov na svetu.

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Poročila kažejo, da sta Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in vpletena letalska družba ponudili različni razlagi glede potovalnih zapletov. Strani naj bi si namreč medsebojno spodbijali odgovornost za incident. Zapleti na poti so povzročili tudi odpoved uradne tiskovne konference Urugvaja pred uvodno tekmo s Savdsko Arabijo, ki se je kasneje končala z neodločenim izidom 1:1.

Incident je le še povečal seznam logističnih in organizacijskih pomislekov glede turnirja. Kritiki ob tem opozarjajo, da bi se morale sodelujoče reprezentance osredotočiti na nogomet in ne na zaplete, povezane s potovanji. Urugvajska stran o incidentu še ni podala (podrobnejše) uradne izjave za javnost, organizatorji turnirja pa poročil še niso obširneje komentirali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI2

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borjac
16. 06. 2026 11.20
Išče se predsednik Fife Infantino !!!!! le kje se skriva tale skorumpirani predsednik Fife ??? zadnjič so ga videli pod Trumpovo mizo , SRAMOTA , sicer pa se bodo tile postopki Američanov do Reprezentanc , ki so uradno na SP , Američanom v prihodnosti še kako maščevale , LJUDJE SI ZAPOMNIJO , Ameriški turisti bodo še kako pod kontrolo v vseh državah Sveta , marsikdo bo šel zaradi 5 gramov ...... v zapor , tudi Izraelci so si z svojo morilsko kompanijo zapravili kredit v Svetu , niso več dobrodošli kot so bili nekoč , za prebivalce ZDA bo popolnoma isto , vse se vrača vse se plača.
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malibojan2
16. 06. 2026 11.14
Glede na izživljanje ameriških oblasti nad udeleženci SP se jim ne ponudi nobene organizacije športne prireditve več, vsaj v času predsedovanje Trampa
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