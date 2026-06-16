Urugvajci v šoku: policija s psi za odkrivanje drog preiskala igralce

Po poročanju medijev so čarterskemu letu z urugvajsko odpravo začasno zavrnili vstop v zračni prostor Združenih držav Amerike. Urugvajska izbrana vrsta je morala zato (nepričakovano) preživeti noč v letovišču v Mehiki, šele nato pa je lahko nadaljevala pot do prizorišča prvenstva.

Ob prihodu v Združene države Amerike naj bi člani urugvajske delegacije prestali temeljit varnostni pregled, ki je vključeval tudi iskanje s službenimi psi za odkrivanje drog in dodatne inšpekcijske postopke. Razmere so naletele na ostre kritike nogometnih navijačev in komentatorjev. Ti so podvomili o upravičenosti takšnega ravnanja z reprezentanco, ki sodeluje na enem največjih športnih dogodkov na svetu.