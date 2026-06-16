Urugvajci v šoku: policija s psi za odkrivanje drog preiskala igralce

Po poročanju medijev so čarterskemu letu z urugvajsko odpravo začasno zavrnili vstop v zračni prostor Združenih držav Amerike. Urugvajska izbrana vrsta je morala zato (nepričakovano) preživeti noč v letovišču v Mehiki, šele nato pa je lahko nadaljevala pot do prizorišča prvenstva.
Ob prihodu v Združene države Amerike naj bi člani urugvajske delegacije prestali temeljit varnostni pregled, ki je vključeval tudi iskanje s službenimi psi za odkrivanje drog in dodatne inšpekcijske postopke. Razmere so naletele na ostre kritike nogometnih navijačev in komentatorjev. Ti so podvomili o upravičenosti takšnega ravnanja z reprezentanco, ki sodeluje na enem največjih športnih dogodkov na svetu.
Poročila kažejo, da sta Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in vpletena letalska družba ponudili različni razlagi glede potovalnih zapletov. Strani naj bi si namreč medsebojno spodbijali odgovornost za incident. Zapleti na poti so povzročili tudi odpoved uradne tiskovne konference Urugvaja pred uvodno tekmo s Savdsko Arabijo, ki se je kasneje končala z neodločenim izidom 1:1.
Incident je le še povečal seznam logističnih in organizacijskih pomislekov glede turnirja. Kritiki ob tem opozarjajo, da bi se morale sodelujoče reprezentance osredotočiti na nogomet in ne na zaplete, povezane s potovanji. Urugvajska stran o incidentu še ni podala (podrobnejše) uradne izjave za javnost, organizatorji turnirja pa poročil še niso obširneje komentirali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.