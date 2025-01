Urugvajskega nogometaša našli mrtvega

"Globoko obžalujemo smrt urugvajskega nogometaša Mathiasa Acuñe. Sožalje njegovi družini, prijateljem in znancem. Naj počiva v miru," so zapisali pri urugvajski nogometni zvezi.

"Ta novica nas je globoko pretresla in ponovno izražamo solidarnost z njegovo družino in ljubljenimi v tem težkem trenutku," je še zapisal ekvadorski prvoligaš.

"Mushuc Runa obvešča naše oboževalce, medije in javnost, da se glede na predhodno zdravniško poročilo, ki izhaja iz prvotnega pregleda trupla nogometaša Mathiasa Acuñe, domneva, da je šlo za samomor," so sporočili na družbenem omrežju Facebook.

Nogometaša so našli uslužbenci hotela, kot kaže, pa naj bi Mathias Acuña storil samomor, kar so potrdili tudi v njegovem klubu.

Acuño je konec minulega leta njegova nekdanja partnerica prijavila zaradi nasilnega vedenja. Sodišče mu je zavoljo tega naložilo nošenje elektronske sledilne naprave, Urugvajec pa je odločno zanikal obtožbe svoje nekdanje družice.

32-letnik je večinoma igral za urugvajske klube, v dveh obdobjih, najprej med letoma 2021 in 2022 ter nato med 2023 in 2024, pa je igral tudi za grški ekipi iz Larise in Lamie, od julija 2024 pa je zastopal ekvadorsko Mushuc Runo.