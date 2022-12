Usain Bolt, navijač Cristiana Ronalda, ki navija za Argentino

Upokojeni jamajški šprinter Usain Bolt, ki velja za najboljšega šprinterja vseh časov in je lastnik rekordov na 100 metrov, 200 metrov in v štafeti 4 x 100 metrov, je zaprisežen navijač Manchester Uniteda. 36-letnik novico o prodaji kluba pozdravlja. "Kar se mene tiče, smo navijači to že dolgo čakali. Navijači so o tem govorili že leta. Vse od odhoda Alexa Fergusona je imel klub vzpone in padce. Zdaj je spregovoril Cristiano (Ronaldo) o rečeh, ki so me presenetile kot podpornika kluba, denimo, da klub tehnološko ni napredoval, da bi igralcem s tem pomagali do izboljšanja. Upam, da bodo novi lastniki razvili klub v smer, ki je potrebna," je dejal Jamajčan.