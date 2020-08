Usain Bolt: Žal mi je, da v nogometu nisem dobil prave priložnosti

Svetovni rekorder v tekih na 100 in 200 metrov ter nosilec kar osmih zlatih odličij na poletnih olimpijskih igrah se je po koncu atletske kariere 2018 preizkusil v nogometu in svoje otroške sanje skušal izpolniti pri avstralski ekipi Central Coast Mariners. V preizkusnem obdobju je na pripravljalnih tekmah za to moštvo dosegel dva gola, do podpisa pogodbe pa ni prišlo.

"Menim, da nisem dobil prave priložnosti, ob tem pa tudi nisem igral na način, kot sem si želel. Vse skupaj ni izpadlo najboljše, kar zelo obžalujem. O vsem skupaj še vedno razmišljam, saj imam izjemno rad nogomet," je o svoji nogometni avanturi za omenjeno avstralsko televizijsko hišo dejal absolutni kralj atletskih stez.

Bolt je pred Avstralijo svoje nogometne veščine skušal dokazati tudi v Nemčiji, Južnoafriški republiki in na Norveškem, a se ni prebil v v prvo ekipo. Sloviti in izjemno priljubljeni 34-letni Jamajčan je od letošnjega maja tudi ponosni očka, njegova hči pa ima zanimivo ime Olympia Lightning Bolt.