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Nogomet

Uskok in policija preverjata tudi Hrvaško nogometno zvezo

Zagreb, 21. 09. 2026 19.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Hrvaška policija

Hrvaška nogometna zveza je zanikala navedbe medijev o policijski raciji in vdoru protikorupcijskih preiskovalcev Uskoka, specializiranega državnega tožilstva, v njihove prostore. So pa potrdili, da so pristojni organi že pred tem zahtevali dokumentacijo ter da so prejeli novo zahtevo za dodatno dokumentacijo.

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Na zvezi poudarjajo, da do racije ni prišlo. "Zaradi številnih medijskih poizvedb in člankov o današnjem domnevnem vdoru preiskovalcev v Hrvaško nogometno zvezo želimo pojasniti, da takšne navedbe ne ustrezajo dejanskemu stanju in da so pristojni organi zahtevali predložitev dodatne dokumentacije v okviru preverjanj, ki so jih izvajali pri drugih nacionalnih športnih zvezah po javno znanih razkritjih nepravilnosti pri delu ene od nacionalnih športnih zvez," so se odzvali pri krovni zvezi, poročajo mediji med njimi portal Index.

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Na zvezi so pozdravili dejavnosti pristojnih institucij, usmerjene v preverjanje zakonitosti poslovanja športnih organizacij, z namenom odprave morebitnih dvomov in zaščite integritete hrvaškega športa. Jutarnji list je poročal, da so člani Urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) začeli preiskavo v Hrvaški nogometni zvezi. Preiskovalci so od HNS zahtevali dokumentacijo v zvezi s sponzorskimi pogodbami, in sicer zapisnike sej izvršnega odbora HNS, na katerih so bile sprejete odločitve o sponzorstvih.

Jutarnji list je neuradno izvedel, da preiskovalce predvsem zanima, ali so bile ob sklepanju sponzorskih pogodb izplačane provizije in, če so bile, ali so jih prejeli funkcionarji zveze. Znano je, da Hrvaško smučarsko zvezo (HSS) pretresa obsežen korupcijski škandal, v katerem naj bi bil iz zveze skozi več desetletij sistematično odtujen ogromen finančni znesek. Afera je izbruhnila marca, ko so preiskovalci Uskoka in policija začeli preiskavo zaradi sumljivih izplačil in fiktivnih poslov.

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek
FOTO: Profimedia

Povod za preiskavo je bil incident na meji med zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo, ko so cariniki pri takratnem tiskovnem predstavniku in vodji logistike HSS na meji zasegli večjo vrečo neprijavljene gotovine (okoli 120.000 evrov). Preiskava se je nato bliskovito razširila. Vedran Pavlek, nekdanji smučar in dolgoletni direktor alpskih reprezentanc ter absolutni vladar hrvaškega smučanja, je označen kot glavni idejni vodja in organizator koruptivne mreže.

Preiskovalci ga bremenijo, da je s sodelavci skozi fiktivne ugovore in offshore podjetja v tujini, v vsaj 15 različnih državah, med drugim v Monaku in Avstriji, iz zveze izčrpal približno 30 milijonov evrov.

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