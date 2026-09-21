Uskok in policija preverjata tudi Hrvaško nogometno zvezo

Na zvezi poudarjajo, da do racije ni prišlo. " Zaradi številnih medijskih poizvedb in člankov o današnjem domnevnem vdoru preiskovalcev v Hrvaško nogometno zvezo želimo pojasniti, da takšne navedbe ne ustrezajo dejanskemu stanju in da so pristojni organi zahtevali predložitev dodatne dokumentacije v okviru preverjanj, ki so jih izvajali pri drugih nacionalnih športnih zvezah po javno znanih razkritjih nepravilnosti pri delu ene od nacionalnih športnih zvez, " so se odzvali pri krovni zvezi, poročajo mediji med njimi portal Index.

Na zvezi so pozdravili dejavnosti pristojnih institucij, usmerjene v preverjanje zakonitosti poslovanja športnih organizacij, z namenom odprave morebitnih dvomov in zaščite integritete hrvaškega športa. Jutarnji list je poročal, da so člani Urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) začeli preiskavo v Hrvaški nogometni zvezi. Preiskovalci so od HNS zahtevali dokumentacijo v zvezi s sponzorskimi pogodbami, in sicer zapisnike sej izvršnega odbora HNS, na katerih so bile sprejete odločitve o sponzorstvih.

Jutarnji list je neuradno izvedel, da preiskovalce predvsem zanima, ali so bile ob sklepanju sponzorskih pogodb izplačane provizije in, če so bile, ali so jih prejeli funkcionarji zveze. Znano je, da Hrvaško smučarsko zvezo (HSS) pretresa obsežen korupcijski škandal, v katerem naj bi bil iz zveze skozi več desetletij sistematično odtujen ogromen finančni znesek. Afera je izbruhnila marca, ko so preiskovalci Uskoka in policija začeli preiskavo zaradi sumljivih izplačil in fiktivnih poslov.