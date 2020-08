Usoda Conteja na klopi Interja negotova: Allegri in Pochettino že v 'nizkem startu'

Čeprav so nogometaši Interja letošnjo sezono v Serie A zaključili tik za novim starim državnim prvakom Juventusom z zgolj točko zaostanka, je uprava nekdanjega evropskega klubskega prvaka očitno nezadovoljna z doseženim.



Po poročanju dobro obveščenega Tuttosporta naj bi posledično Antoniu Conteju grozila odpoved delovnega razmerja, čeprav so privrženci modro-črnih prepričani, da bi moral nekdanji selektor italijanske reprezentance nadaljevati z delom v svetovni prestolnici mode. Ne le, da so se Milančani povsem približali Stari dami, temveč so tudi izboljšali igro, ki vliva upanje, da bi lahko že v naslednji sezoni povsem realno lahko računali na naskok na vrh domačega klubskega nogometa.