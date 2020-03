Usoda španskega prvenstva: naslov Barceloni, odpoved ali končnica?

Kar dva od omenjenih štirih scenarijev, na katere je namignil predsednik Španske nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales, bi za državno prvakinjo še osmič v zadnjih desetih letih okronala vodilno Barcelono, je na svoji spletni strani poročal madridski športni časnik AS. Seveda je potrebno dokončati tudi tekmovanje v nižjih ligah, v drugoligaški konkurenci (Segunda Division) vodi Cadiz, ki bi si tako priigral napredovanje med elito. Odločitev bodo sprejeli 25. marca na skupnem sestanku komisij članov RFEF in vodstva tekmovanja (LaLiga). V primeru nesoglasij ima v skladu z veljavnimi statuti zadnjo besedo nogometna zveza.

Prvi scenarij, trdi dnevnik AS, predvideva igranje vseh tekem na veljavnem koledarju tekmovanja. V Španiji so se pred tem koncem tedna odločili prestaviti tekme naslednjih dveh krogov v Primeri in Segundi, a je trenutni razpored, do konca prvenstva je še kar 11 krogov, preprosto prepoln, da bi lahko sprejel toliko prestavljenih tekem. Veliko bo verjetno odvisno od odločitve Evropske nogometne zveze (Uefa) glede nadaljevanja Lige prvakov, Lige Evropa in organizacije evropskega prvenstva, ki ga bo med drugim v Bilbau gostila tudi Španija.

Vsi čakajo Uefo

"Odločitve, ki jih bo sprejela Uefa, tako za Ligo prvakov, Ligo Evropa kot za evropsko prvenstvo, ki naj bi se začelo 12. junija, bodo močno vplivale na možnosti zaključka domačih prvenstev v vseh evropskih ligah,"piše AS.

"V tem trenutku sta na koledarju zgolj dva prosta termina za prestavljena kroga, 18. april in 20. maj. Če bi se format Lige prvakov spremenil ali bi se tekmovanje odpovedalo (da bi igrali na eno dobljeno tekmo v izločilnih bojih), bi bilo na voljo več tednov, na mizi pa je še ena rešitev: prestaviti evropsko prvenstvo na junij 2021. Tako bi sprostili mesec junij in bi lahko odigrali vse prestavljene tekme."

'Tretji scenarij ni preveč verjeten'

Drugi scenarij bi v veljavo lahko stopil ob daljši prekinitvi prvenstva, RFEF in LaLiga pa bi v tem primeru razveljavili sezono 2019/20. Nihče ne bi osvojil naslova, izpadel ali napredoval. Tretji scenarij bi za prvakinjo po 27 krogih okronal Barcelono, ki je sicer na tekmi 26. kroga s porazom na "el clasicu" (2:0) predala vodilni položaj Real Madridu, a je "kraljevi klub" nato izgubil v Sevilli pri Betisu (2:1) in na prvo mesto spet spustil svoje največje rivale.

"Barcelona bi (po tretjem scenariju, op. a.) osvojila naslov, Madrid, Sevilla in Real Sociedad na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov. Getafe in Atletico v Ligi Evropa, Mallorca, Leganes in Espanyol pa bi izpadli v Segundo. V drugo smer bi šla Cadiz in Zaragoza, ki bi si priigrala neposredno napredovanje. A ta scenarij ni preveč verjeten: vsi namreč med seboj niso odigrali istega števila tekem. To bi vplivalo na čistost tekmovanja. To oznako je večkrat uporabila ravno nogometna zveza, ko je nasprotovala igranju ligaških tekem izven Španije, na nevtralnem prizorišču,"se spominja AS.

Priznanje rezultatov do 19. kroga, možen tudi 'playoff'

Četrti scenarij predvideva priznanje rezultatov do vključno 19. kroga prvenstva, ko so vse ekipe med seboj odigrale po eno tekmo. Tudi v tem primeru bi naslov osvojila Barcelona, in sicer zgolj z rezultati, ki jih je, zanimivo, dosegla pod taktirko odstavljenega trenerja Ernesta Valverdeja.

"Barcelona bi bila od (Real) Madrida boljša v razliki golov, saj sta oba prvi del sezone zaključila s 40 točkami. V Ligi Evropa bi bila Atletico in Sevilla, medtem ko bi izpadli Mallorca, Leganes in Espanyol," še dodaja AS.

Omenjajo sicer tudi možnost igranja izločilnih bojev, o čemer bojda razmišljajo tudi v italijanski Serie A. Tako imenovani "playoff" oziroma končnica bi odločal o prvih in zadnjih mestih, o prvaku in tistih, ki bi izpadli..