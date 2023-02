Uspeh, ki dviga samozavest: Slovenke osvojile turnir v Turčiji

Manja Rogan je začela akcijo na sredi, žogo je podala do Sare Agrež , le ta pa je z globinsko žogo našla Matejo Zver , ki je bila prehitra za svojo čuvajko na levi strani. Kapetanka je podaljšala žogo pred tekmičin gol, kjer je za 1:0 zadela Adrijana Mori . Članica Turbine Potsdam je v svoji 21. tekmi v dresu Slovenije dosegla 3. gol. V 27. minuti spet obetavna akcija Slovenije, a so igralke Južne Afrike uspele razčistiti situacijo, preden sta do žoge prišli Mateja Zver in Lara Prašnikar . Južna Afrika je poravnala v 73. minuti.

Do konca tekme se rezultat ni več menjal, zadnji poizkus pa je zabeležila Dominika Čonč, njen strel pa je končal prek gola. "Rezultatsko smo lahko zelo zadovoljni. Igrali smo tudi z dvema reprezentancama, ki sta udeleženki letošnjega svetovnega prvenstva. Kar pomeni dodaten bonus za nas, saj smo dokazali, da se lahko kosamo tudi s takimi ekipami. Te tekme so nam prišle zelo prav in v pravem trenutku. Zadovoljni se vračamo domov. Punce so se soočile tudi z drugačnimi stili nogometne igre, kar pa je dobrodošlo za njih, da so videle, kaj sta hitrost in moč, igra z in brez žoge. Turnir je z vseh aspektov za nas uspel. Upam, da nas še kdaj povabijo," je po tekmi za uradno spletno stran NZS povedal selektor Borut Jarc.

Pripravljalne tekme:

Slovenija – Uzbekistan 2:1 (1:0)



Slovenija – Zambija 1:0 (1:0)



Slovenija – Južna Afrika 1:1 (1:0)

Slovenija: Meršnik, Golob, Agrež, Erman, Zver, Mori, Čonč, Prašnikar, Eržen, Rogan, Milović.

Reprezentanca Slovenije:

Kaja Eržen (ACF Fiorentina ITA), Zala Kuštrin (Bologna FC ITA), Nina Babnik (Clube de Albergaria POR), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt NEM), Lana Golob (Pomigliano ITA), Kristina Erman (Fortuna Sittard NIZ), Mateja Zver (SKN St. Pölten AVT), Zala Meršnik (Sporting Club de Huelva SPA), Dominika Čonč (U.C. Sampdoria ITA), Sara Agrež (VFL Wolfsburg NEM), Adrijana Mori (Turbine Potsdam NEM), Luana Zajmi (ŽNK Split HRV), Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Makovec (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Živa Galjot (ŽNK Radomlje), Sara Gradišek (ŽNK Radomlje), Ivo Kocijan (ŽNK Mura), Špela Kolbl (ŽNK Mura), Kaja Korošec (ŽNK Mura), Evelina Kos (ŽNK Mura).