Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Uspeh Vipotnika, ki bolj kot ne zagotavlja igranje med elito

Swansea, 05. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
Žan Vipotnik

Žan Vipotnik je najboljši strelec druge angleške lige. Uspeh, ki ga vsekakor ne gre podcenjevati in ki, gledano zgodovinsko, bolj kot ne zagotavlja igranje med angleško elito. Markanten Mariborčan si je z izjemno strelsko formo kar nekaj snubcev iz Premier lige prislužil že ob zimskem prestopnem roku. To poletje pa zna biti za njegovo kariero prelomno ...

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Global Game Media

Žan Vipotnik je v Swansea prišel, ko je zapustil potapljajočo se barko francoskega Bordeauxa, ki je bil zaradi hudih finančnih težav kaznovan z nazadovanjem v četrto ligo. 24-letnik, sicer rojen v Celju, je svojo nogometno pot začel pri svojem ljubem klubu Mariboru. Nase je med slovensko elito opozoril v sezoni 2022/23, ko je v vijoličnem dresu zabil 20 ligaških zadetkov, s čimer je prejel naziv najboljšega strelca. Odlične individualne predstave takrat še neizkušenega Vipotnika niso bile dovolj, da bi štajerski ponos uspel ubraniti naslov slovenskih prvakov. Dvojno slavje je takrat vzela ekipa ljubljanske Olimpije pod taktirko njegovega kasnejšega španskega trenerja Alberta Riere.

Epizodo v Franciji je nemogoče korektno vrednotiti, saj je imel Bordeaux skorajda nerešljive težave že ob prihodu Vipotnika. Kljub vsej problematiki ob terenu je Slovencu uspelo priti do dvomestnega strelskega izkupička 10 zadetkov, kar je popolnoma spoštljivo. Ob neizbežnem propadu takratnega francoskega drugoligaša je moral rešiti svojo kariero, zatočišče je našel v Walesu pri Swanseaju.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Profimedia

Štajerska renesansa v Walesu

Prva sezona pri labodih se ni izšla po njegovih željah. Ob prilagajanju na nehvaležne otoške zelenice in zahteven tekmovalni ritem je Vipotnik vpisal zgolj sedem zadetkov. Izkupiček, ki ga je letos več kot potrojil. Vipotnik je sezono otvoril v tempu, ki ga je narekoval tudi v nadaljevanju. Na prvih treh ligaških tekmah je dosegel prav toliko zadetkov in poslal jasno sporočilo ostalim napadalnim konkurentom.

Preberi še Odlični Vipotnik izbran za najboljšega igralca sezone

Konstantnost je ena glavnih vrlin, ki jih trenerji iščejo pri svojih napadalcih. Sporadični strelski pohodi ekipi ne pomagajo in napadalca ne delajo velikega. 24-letni Štajerec je dosegel novo raven in tempo držal dokaj enak skozi celotno sezono. Na koncu se je ustavil pri številki 23 in bil okronan za najboljšega strelca druge angleške lige. Več golov od Vipotnika ni dosegel noben nogometaš v tretji in četrti ligi, kar še bolj kaže na impresivnost njegovega uspeha.

"Osvojiti zlato kopačko v Championshipu mi ogromno pomeni. V angleški nogometni piramidi je veliko nadarjenih napadalcev in biti eden izmed najboljših je res velik privilegij. Zelo sem ponosen sam nase," je bil pričakovano in upravičeno navdušen nekdanji golgeter Maribora.

A časa za gledanje nazaj in spanje na lovorikah ne bo veliko. Glavno vprašanje, ki se te dni poraja v številnih otoških časnikih, se glasi: Kaj sledi za Vipotnika? Že med zimskim prestopnim rokom je s svojimi predstavami dvignil obrvi nekaterih angleških prvoligašev. Najbolj resno so se zanimali pri West Hamu. Londončani, ki jim resno grozi izpad, so se na koncu odločili za argentinskega napadalca Valentina Castellanosa. Slovenska javnost bi znala v naslednji sezoni med otoško elito spremljati tri Slovence.

Aleksandar Mitrović
Aleksandar Mitrović
FOTO: AP

Gre lahko Vipotnik po stopinjah Toneyja in Mitrovića

K temu kaže tudi zgodovina dosedanjih dobitnikov zlate kopačke Championshipa. Od preureditve tekmovanja, ki ga angleška krovna zveza šteje za trenutno različico leta 2004, je bilo 21 različnih igralcev kronanih s prestižnim nazivom najboljšega strelca druge angleške lige. Od tega jih je 13 takoj v naslednji sezoni igralo med angleško elito. Velik delež jih je gole zabijalo za zmagovalne ekipe in jih je tako v višji rang ponesla naravna tekmovalna progresija.

Tak je bil primer Aleksandra Mitrovića, ki zagotovo velja za enega najbolj smrtonosnih napadalcev angleškega drugorazrednega tekmovanja. Srb je zlato kopačko osvojil dvakrat, posebno zgodovinska pa je bila sezona 2021/22, ko je 31-letnik postavil absolutni rekord Championshipa. Mitrović je dosegel neverjetnih 43 zadetkov za zasedbo Fulhama, ki je pokorila konkurenco in se uvrstila v Premier ligo. Srbski reprezentant je v istem letu z izbrano vrsto zaigral na mundialu v Katarju, kjer je dvakrat stresel mrežo nasprotnikov.

Ivan Toney
Ivan Toney
FOTO: AP

Poleg Mitrovića je naziv najboljšega strelca druge lige do igranja na največjih odrih popeljal tudi Ivana Toneyja. Angleški osrednji napadalec je v sezoni 2020/21 za Brentford zabil 31 zadetkov. Že čez tri leta pa je s svojimi angleškimi soigralci zaigral v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Nemčiji. Proti Švici je Toney zadel tudi eno od odločilnih enajstmetrovk v zmagoviti seriji, ki je varovance Garetha Southgata popeljala do polfinala.

Nehvaležne primerjave obeh slovenskih golgeterjev

Jasno je, da Vipotnika čaka svetla prihodnost. Swansea kljub njegovim pretegom ni navdušil in je sezono končal na 11. mestu, veliko presenečenje bi bilo, če bi Slovenec tudi v naslednjem tekmovalnem letu nosil dres valižanskih labodov. Ali bo naredil korak med otoško elito ali bo odšel v kakšen drug renomiran evropski klub, še ni jasno, vsekakor pa je pomembno, da njegovega uspeha ne vzamemo za samoumevnega. Ob relativno dobri debitantski sezoni Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda je lahko pozabiti na dosežek Vipotnika. A naj goli enega slovenskega reprezentanta ne zasenčijo zadetkov drugega, na koncu koncev bosta morala za svetlo prihodnost Slovenije oba dobro sodelovati v reprezentančnem dresu.

Benjamin Šeško, Jan Oblak in Žan Vipotnik
Benjamin Šeško, Jan Oblak in Žan Vipotnik
FOTO: Profimedia
žan vipotnik championship najboljši strelec slovenska reprezentanca

Porcelanasti kakadu po šaljivi kraji postal Bayernov talisman

Pri Atletih si želijo ponoviti predstavo iz drugega polčasa proti Arsenalu

24ur.com Kaj bo Šeško ponudil Unitedu in zakaj menijo, da je boljši od Hojlunda?
24ur.com Alen Ploj v svetovnem vrhu enega najhitreje rastočih športov
24ur.com Pogačar je več kot šampion. Cenimo ga, dokler ga imamo
24ur.com Ni ga dobrega retorika brez dobrih rezultatov
24ur.com Guardiola o receptu za uspeh: Imeti moraš dobre igralce!
24ur.com Pogačar: To dirko najlažje končaš in na njej najtežje zmagaš
24ur.com Šimenc: 'Ko si enkrat v finalu, je medalja na dosegu roke'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692