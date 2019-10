Liverpoolčani ponosni na zgodovino: Naš uspeh temelji na socializmu

"Tudi danes, ko govorimo o poslovanju, se vprašamo: 'Kaj bi storil Shankly? Kaj bi v tej situaciji dejal Bill?' Bil je pravi socialist in verjel je, da je srž nogometa skupno delo. V oddelku trženja se dobimo in si rečemo: 'Prenesli bomo te besede v dejanja.' Zaključek je bil, da je srž ideje Liverpoola ta, da vse skupaj pomeni več. Več od zmagovanja ali izgubljanja. Več kot to, da greš na nogomet, se družiš v pubu in greš domov."

"Kaj v nogometni industriji loči Liverpool od ostalih? Kot strokovnjak za trženje sem želel dognati, kaj točno pomeni. Samo govoriti, da je Liverpool edinstven, ne pomeni veliko,"je v pogovoru za El Paisdejal Moore. "Real Madrid in Barcelona, (Borussia) Dortmund in Bayern so prav tako specialisti. Torej‒kako bi to prečistili? Imeli smo to neverjetno zgodovinsko figuro: Billa Shanklyja, škotskega socialista, ki je zgradil temelje,"je nadaljeval Moore.

Peter Moore se je v domači Liverpool vrnil kljub temu, da bi se lahko po uspešnem sodelovanju z razvijalcema videoiger Sego in Electronic Arts mirno upokojil in užival v kalifornijskem soncu. Leta 2017 so ga ameriški lastniki Liverpoola imenovali za generalnega direktorja kluba, ki mu je v srcu zvest že od malih nog. Zaenkrat je sodelovanje zelo plodno: Liverpool je po izgubljenem finalu v Kijevu leta 2018 proti madridskemu Realu v minuli sezoni osvojil prvi naslov v Ligi prvakov po letu 2005 in v Madridu premagal Tottenham , trenutno pa s stoodstotnim izkupičkom premočno vodi tudi v Premier League.

'Klopp se nagiba bolj na levo kot na desno'

S prihodom Jürgna Kloppa, ki so ga pri El Paisu predstavili kot "nemškega socialista", so vsi v klubu zelo zadovoljni, po mnenju Moora pa se karizmatični nemški strateg nagiba "bolj levo kot na desno". Nogometni klub je legendarno glasbeno skupino The Beatles po njegovem prepričanju tudi zamenjal kot simbol mesta.

"(Shankly, op. a.) je vse skupaj definiral kot socializem. A ne v političnem smislu, temveč v smislu solidarnosti,"je nadaljeval Moore. "Na Kopu (tribuni z najzvestejšimi navijači Liverpoola, op. a.) je napis, ki pravi: 'Skupaj smo močnejši.' Liverpool je mesto socializma, delavske tradicije, zelo navezano na pristanišče. Nekoč je bilo to pristanišče najprometnejše na planetu. To se je spremenilo, a ostaja ta čut povezanosti in v nekem pogledu tudi izoliranosti. Ljudje se imajo velikokrat za Liverpoolčane, ne nujno Angleže. Nenavadno je. Severnoameričani bi temu rekli 'strniti vrste' (circle the wagons, op. a.). Ta kultura se še utrdi z občutki, ki jih je Shankly izrazil v ideji skupnega dela na igrišču pod sloganom 'podajati si žogo in premikati'. Zelo preprosto je: podaj žogo in se premakni, da bi se tako ponudil soigralcu. Navijači imajo že 60 let pesem, ki to opisuje kot 'poezijo v gibanju'. Ni ravno tiki-taka, toda proizvede se, ko igra prosto teče in so protinapadi hitri. To je naša blagovna znamka,"pravi Moore.

"(Klopp, op. a.) se bolj nagiba na levo kot na desno. Enkrat je Shankly dejal: 'Jaz sem bil narejen za Liverpool, Liverpool pa je bil narejen zame.' Klopp bi lahko rekel točno to. Popolnoma razume socialistične elemente, ki prevevajo klub in mesto, podvige, ki budijo čustva, in to, kaj ta klub pomeni za veliko ljudi, ki v življenju niso dobili priložnosti za nič lepšega. Bilo je obdobje, ko so bili simbol mesta Beatli. Zdaj je to nogomet.

Tekmovanje za pozornost

Pomemben del pogovora so predstavljala tudi vprašanja o povezavi med nogometom in svetom videoiger. Moore pravi, da obe industriji "tekmujeta za čas" in "pozornost" mladih, tudi zato se v prihodnosti obeta veliko sprememb pri prenosih, ki bodo očitno postajali veliko bolj podobni tistim v videoigrah.

"Oboji tekmujemo za pozornost mladih. Predajanje izročila se je pri veliko generacijah povezovalo z dnem, ko te je oče peljal na tekmo,"se je izkušnje številnih Otočanov spominjal Moore. "Šel si na stadion, tvoj oče ti je predstavil ekipo in ni bilo debate. Katera koli ekipa je že bila, je bila to tvoja ekipa. To se zdaj ne dogaja. Ne zaradi tega, ker mladih nogomet ne bi zanimal, temveč zato, ker je ponudba prek spleta večja. Lahko počnejo veliko različnih reči v življenju: lahko brskajo, se povezujejo na družbenih omrežjih ..."še pravi direktor rdečih.

"Industrija videoiger je 'težka' 240 milijard dolarjev. Ni časa! To je ključno. Tekmujemo za čas. Tekmujemo za obdobja, v katerih smo lahko na kaj osredotočeni. Tega ni bilo, ko sem bil sam majhen: moja generacija se je po vojni lahko navduševala le nad sličicami in idejo, da bo šla ob nedeljah popoldne na nogomet. Nogomet dandanes potrebuje ure in ure pozornosti. Moderen otrok pa je 'atomiziran': deset minut tu, petnajst tam ... Vsi športi so pred to težavo, kar se tiče občinstva. NFL ponuja triinpolurne tekme. Se bodo navijači prihodnosti res lahko osredotočili?"

Prihaja še večja interaktivnost in 360-stopinjski pogled

Dodal je še: "Da navijam, da bi bile tekme krajše? Ne. Toda na svojo stran moramo pridobiti najmlajše navijače. Razmišljamo o novih kotih kamere, nečem, kar bi te še približalo igrišču, koncept 'true view' (resnični pogled, op. a.), ki je nekaj, kar je podobnega EA-jevi igri Fifa. To je cilj. Izbrati gledišče s kamerami, ki se premikajo za 360 stopinj, in ki gledalcem na televiziji omogočajo interakcijo in zabavo. Treba je loviti tam, kjer so ribe. V nasprotnem primeru jih ne boš pripeljal iz sob: raje bodo gledali najljubše 'youtuberje', ali na Twitch Dreamu. Raje bodo igrali Overwatch, Fortnite, Fifo, Impact Legends ... Mladi so s svojimi prijatelji v stiku na takšen način. Ko sem bil jaz majhen, sem bil v stiku prek igranja nogometa, drugega načina ni bilo."