Uspešna tako Maribor kot Olimpija, razlika ostaja 11 točk

Mariborčani so še enkrat več dokazali, da se v Novi Gorici odlično počutijo. Še drugič v sezoni so v gosteh premagali gostitelje, ki na zmago nad Mariborom čakajo že od 13. avgusta 2016. Pot do 22. zmage v Novi Gorici in osme zaporedne v dvobojih s Primorci so si tlakovali že na samem začetku, ko je po minuti in 22 sekundah v polno zadelJan Mlakar. Ko je v 35. minuti Mlakar zadel še drugič, je bilo bolj ali manj jasno, da bodo gosti v Maribor odnesli popoln plen, čeprav so morali za njo na koncu vsaj nekaj minut trepetati. Za Štajerce, ki si že v naslednjem krogu na derbiju proti Olimpiji lahko zagotovijo nov naslov prvakov, se je obračun začel na najboljši možen način. Že v prvi resnejši akciji je razpoloženi Žan Kolmanič z leve strani poslal žogo v sredino, točno na glavo Mlakarju, ki mu ni bilo težko zatresti mreže. Domači bi lahko izenačili v 16. minuti, ko je Bede Amarachi Osujilepo prodrl pred kazenski prostor, se odločil za strel, a žoga je zadela prečko. Poleg še enega poskusa Kristijana Šipka je bil to edini nevarnejši strel proti vratom Kenana Pirića v prvem delu, gosti so bili precej nevarnejši. V 35. minuti so vodstvo povišali, ko je Dino Hotić streljal od daleč, vratar Grega Sorčan je žogo odbil, a točno na nogo Mlakarju, ki s strelom ni okleval, bil je dovolj natančen, da je njegova ekipa povedla z 2:0. Vijoličasti bi lahko do konca prvega dela izid še povišali. V 40. minuti se je Luka Zahović sam znašel pred Sorčanom, a je ta po njegovem strelu žogo odbil v kot, po njem pa je Mlakar z lepim strelom zadel vratnico, Zahović pa je imel le nekaj minut pozneje podobno priložnost, tudi tokrat je bil goriški vratar zmagovalec medsebojnega dvoboja.