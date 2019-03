'Izdajalec', ki so ga ciljali s svinjsko glavo: 'Povem vam, zakaj sem šel iz Barce v Real'

Kot oboževani nogometaš Barcelone , eden od vodilnih mož katalonskega ponosa konec minulega tisočletja, je imel Luis Figo v Barci poseben status. Bil je eden od nosilcev igre in v petih sezonah je v dresu blaugrane osvojile vse, razen Lige prvakov . Potem pa se je zgodilo, Portugalec je prestopil k madridskemu Realu . "Takrat je predsednik Reala Florentino Perez storil nekaj, kar je bilo za tiste čase preprosto nepredstavljivo. Plačal je odškodnino v višini 62 milijonov evrov in vodstvo Barcelone ga je enostavno moralo pustiti," piše madridska Marca. Ko se je tri mesece po prestopu vrnil na kraj zločina v snežno belem dresu Reala , so ga poleg žvižgov in vsemogočih kletvic pričakale lutke za seks z njegovim imenom in novim dresom Reala ter napisi "smet", "izdajalec", "plačanec", "žid".

Skoraj 20 let kasneje je sedaj 46-letni Portugalec v izčrpnem pogovoru za Marco pojasnil glavne razloge za prestop iz Barcelone v Real. Velja poudariti, da je bil to tudi zadnji prestop iz Barce v Realpo plačani odškodnini. "V karieri sem vedno želel več in bolje. Nisem se hotel zaustaviti, ampak sem ambiciozno gledal naprej," je začel Figo in nadaljeval. "To sem imel v mislih ob prestopu iz Sportinga v Barcelono in kasneje iz Barcev Real. V katalonski prestolnici sem bil pet sezon in osvojil sem vse, razen Lige prvakov. V Barcisem dosegel svoj limit, zato sem odšel v Madrid. Tam sem naredil korak naprej v karieri. Tako v igralskem in materialnem smislu, pa tudi v smeri prestiža in slovesa. Vse to sem našel v Realu." Figo je tudi v Madridu ostal pet sezon in kariero v Španiji zaokrožil še z laskavo lovoriko Lige prvakov. Figo, ki je tako kot Cristiano Ronaldona Portugalskem nastopal za Sporting iz Lizbone, je v zadnjem času večkrat moral odgovarjati tudi na vprašanje, kdo je po njegovem mnenju boljši. Ronaldo ali Lionel Messi? "Vedno odgovorim enako na to vprašanje. Treba je uživati v igri obeh," je dejal nekdanji nogometaš Sportinga, Barcelone, Reala Madrida in Interja.