"Na to ta čas nismo pripravljeni in v tem tekmovanju ne bomo sodelovali," je bil jasen predsednik EceAndrea Agnellipo skupščini v Amsterdamu. Klubsko SP Fifa načrtuje med 17. junijem in 4. julijem 2021 in bo zamenjalo pokal konfederacij. Eca že ves čas nasprotuje temu predlogu. Evropska nogometna zveza je skušala doseči, da bi iz stare celine sodelovalo 12 klubov, v Miamiju pa je dobila le osem mest. Agnelli kot eno največjih težav vidi tudi v vprašanju, katerih osem evropskih klubov bi sodelovalo med 24 ekipami. Agnelli, ki je tudi predsednik Juventusa iz Torina, pa je povedal, da uvedba tekem Lige prvakov med vikendom "ni več tabu" tema, je pa precej klubov in predstavnikov najmočnejših nogometnih lig še vedno proti temu, da bi morali svoja tekmovanja igrati v manj atraktivnih dnevih sredi tedna. Prvi mož nemške lige Christian Seifert je to označil kot rdečo črto in zagrozil tudi s pravnimi sredstvi, če bi se uresničil tak scenarij. "Prihodnost moramo skrbno načrtovati in se na spremembe temeljito pripraviti. Trenutno je konec tedna le ena tekma Lige prvakov, in tako bo tudi v prihodnje," je na novinarski konferenci Agnelli spomnil na finale Lige prvakov, ki je konec maja ali v začetku junija vedno ob sobotah.