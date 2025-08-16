Svetli način
Nogomet

Navijač v invalidskem vozičku rasistično ozmerjal gostujočega nogometaša

Liverpool, 16. 08. 2025 09.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
14

S tekmo med prvaki Liverpoolom in Bournemouthom se je v petek zvečer začela nova sezona angleškega nogometnega prvenstva. Srečanje je na koncu s 4:2 dobil Liverpool, a tekmo na Anfieldu je zasenčil rasistični napad na igralca gostov Antoina Semenya. Policija je s tribun pospremila navijača in sprožila preiskavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodnik Anthony Taylor je tekmo prekinil v 29. minuti, potem ko ga je Antoine Semenyo obvestil o tem, da ga eden izmed navijačev nadleguje z rasističnimi opazkami. Sledil je sodniški posvet z glavnima trenerjema in kapetanoma ter javno obvestilo navijačem, da naj prenehajo z neprimernim navijanjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policisti naj bi že ob polčasu obiskali sodniško sobo in pridobili informacije o incidentu. Policija iz mesta Beatlov je kasneje sporočila, da je s tribun med tekmo pospremila 47-letnega moškega in da se je začela preiskava. "Policija ne bo tolerirala nikakršnega sovražnega obnašanja. Vse tovrstne incidente obravnavamo z vso resnostjo. Za odgovorne bomo zahtevali prepovedi obiska tekem," je dejal vodja policijskih sil na tekmi Kev Chatterton.

Incident na tekmi Liverpool - Bournemouth
Incident na tekmi Liverpool - Bournemouth FOTO: AP

Incident so obsodili tudi pri domačem klubu. "Liverpool je seznanjen z obtožbo, da je na nocojšnji tekmi eden izmed navijačev igralcu namenil rasistične žaljivke. Obsojamo vse vrste rasizma in diskriminacije, tovrstnem obnašanju ni mesta v naši družbi," je dejal tiskovni predstavnik kluba.

Semenyo je v drugem polčasu dvakrat zadel za goste za izenačenje na 2:2, a Liverpool je v zaključku tekme vendarle prevesil razmerje moči v svojo korist in slavil s 4:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet premier
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jozefStefan
16. 08. 2025 10.57
Če je pa na vozičku pa lahko...
ODGOVORI
0 0
Red October
16. 08. 2025 10.54
Zato je pa na vozičku, k je rasist.
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
16. 08. 2025 10.46
+2
Ta stadiona niti od dalec ne bo vec videl... :))))))))
ODGOVORI
2 0
the kop
16. 08. 2025 10.18
-4
Luzerpoolovi navijači, kdo pa drug!!
ODGOVORI
1 5
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
16. 08. 2025 10.47
Malce lepse se obnasaj revcek...
ODGOVORI
0 0
the kop
16. 08. 2025 10.54
Tako pač je, upam da dobi klub hudo kazen in odvzem 20 točk!!
ODGOVORI
0 0
MiliVanili65
16. 08. 2025 10.16
+7
Zgleda,da so stvari na svojem mestu.
ODGOVORI
7 0
ptuj.si
16. 08. 2025 09.54
-6
Kje ste levaki, ne boste zaščitili invalida?
ODGOVORI
8 14
bor99
16. 08. 2025 10.17
+0
zakaj bi te ščitili?
ODGOVORI
3 3
forexxx
16. 08. 2025 10.32
+2
Zelo globok komentar
ODGOVORI
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
16. 08. 2025 10.48
+1
Ok, pridemo na Ptuj...
ODGOVORI
1 0
Chaparral
16. 08. 2025 10.52
Ne pozabi na karmo, primitivec...
ODGOVORI
0 0
