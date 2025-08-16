Navijač v invalidskem vozičku rasistično ozmerjal gostujočega nogometaša

S tekmo med prvaki Liverpoolom in Bournemouthom se je v petek zvečer začela nova sezona angleškega nogometnega prvenstva. Srečanje je na koncu s 4:2 dobil Liverpool, a tekmo na Anfieldu je zasenčil rasistični napad na igralca gostov Antoina Semenya. Policija je s tribun pospremila navijača in sprožila preiskavo.

Sodnik Anthony Taylor je tekmo prekinil v 29. minuti, potem ko ga je Antoine Semenyo obvestil o tem, da ga eden izmed navijačev nadleguje z rasističnimi opazkami. Sledil je sodniški posvet z glavnima trenerjema in kapetanoma ter javno obvestilo navijačem, da naj prenehajo z neprimernim navijanjem.

Policisti naj bi že ob polčasu obiskali sodniško sobo in pridobili informacije o incidentu. Policija iz mesta Beatlov je kasneje sporočila, da je s tribun med tekmo pospremila 47-letnega moškega in da se je začela preiskava. "Policija ne bo tolerirala nikakršnega sovražnega obnašanja. Vse tovrstne incidente obravnavamo z vso resnostjo. Za odgovorne bomo zahtevali prepovedi obiska tekem," je dejal vodja policijskih sil na tekmi Kev Chatterton.

Incident na tekmi Liverpool - Bournemouth FOTO: AP icon-expand

Incident so obsodili tudi pri domačem klubu. "Liverpool je seznanjen z obtožbo, da je na nocojšnji tekmi eden izmed navijačev igralcu namenil rasistične žaljivke. Obsojamo vse vrste rasizma in diskriminacije, tovrstnem obnašanju ni mesta v naši družbi," je dejal tiskovni predstavnik kluba.

Semenyo je v drugem polčasu dvakrat zadel za goste za izenačenje na 2:2, a Liverpool je v zaključku tekme vendarle prevesil razmerje moči v svojo korist in slavil s 4:2.