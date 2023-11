V 81. letu starosti umrl nekdanji trener Barcelone in Tottenhama

Kot nogometaš je Terry Venables odigral več kot 500 tekem za londonske klube Chelsea, Tottenham, Queens Park Rangers in Crystal Palace. Kot trener je z Barcelono osvojil špansko prvenstvo in se leta 1986 uvrstil v finale nekdanjega pokala prvakov. S Tottenhamom je osvojil pokal FA. Leta 1994 je prevzel angleško reprezentanco in jo na domačem EP 1996 popeljal do polfinala. Tam so Angleži na čelu s slovitim Alanom Shearerjem po streljanju enajstmetrovk nekoliko nesrečno izpadli s kasnejšimi prvaki Nemci.

Nekdanji reprezentant Gary Lineker je novico o smrti Venablesa na družbenih omrežjih pospremil z oceno, da je bil to zanj najboljši in najbolj inovativen trener. "Bil sem vesel in privilegiran, da sem lahko igral zanj," je še dodal.