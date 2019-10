V 90 sekundah dvakrat zabili s svoje polovice igrišča

Montedio Yamagata se letos spogleduje z napredovanjem v elitno japonsko prvenstvo. Po 38 tekmah zasede drugo mesto, ki še prinaša neposreden preboj v J1 ligo. Minulo nedeljo je moštvo iz Jamagate doma gostilo Ehime in zanesljivo slavilo s 3:0. Po vodstvu z 1:0 ob polčasu sta v drugem sledila še dva zadetka, in sicer v 61. oziroma 62. minuti. Oba pa sta bila dosežena na redko viden način – s strelom z razdalje, in to kar z obrambne polovice igrišča. Pod prvega se je podpisal Šun Nakamura, pod drugega pa Tašuhiro Sakamoto.