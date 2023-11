Na Otoku aretacija zaradi do žensk sovražnega skandiranja

Glavna sodnica Rebecca Welch, ki je januarja postala prva glavna sodnica na tekmi druge angleške lige, je po besedah policije bila tarča seksističnega in mizoginega skandiranja. "Naši policisti so zaznali skandiranje in hitro ukrepali ter pridržali navijača, ki sta oba stara 17 let," so sporočili iz tamkajšnje policijske uprave. "Zaenkrat ostajata v priporu zaradi kršitve javnega reda in miru, v tem času pa se nadaljuje naša preiskava. Ne toleriramo nobene oblike sovraštva," so dodal policisti. Pri tem so iz policije navedli, da se je v Veliki Britaniji ravno v soboto začela 16-dnevna kampanja osveščanja javnosti o preprečevanju nasilja nad ženskami.

Birmingham je pred tekmo sicer izdal opozorilo navijačem, naj se izogibajo sovražnemu skandiranju proti sodniški ekipi. V posebni objavi je klub navijače opozoril, da je Welch na eni izmed prejšnjih tekem v Birminghamu bila deležna seksističnega skandiranja, pri tem pa jim je zagrozil, da lahko zaradi tovrstnih dejanj prejmejo petletno prepoved obiska tekem.