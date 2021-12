V angleškem prvenstvu zaradi covida-19 preloženi še dve tekmi

V angleškem nogometnem prvenstvu Premier league sta zaradi vse večjega števila okužb s covidom-19 preloženi še dve tekmi. Kot so danes sporočili iz vodstva lige, so morali prestaviti nedeljski tekmi 18. kroga Liverpool - Leeds in Wolverhampton - Watford. "Po prošnjah za preložitev tekem iz tabora Leedsa in Watforda smo se danes sestali in odločili, da prošnjama ugodimo. Z obžalovanjem sporočamo, da tekmi omenjenih ekip v nedeljo odpadeta," so pri vodstvu prvoligaškega tekmovanja na Otoku zapisali v sporočilu za javnost.