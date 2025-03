V angleški Premier ligi zadel 23 golov, sedaj igra v drugi slovenski ligi

Ne zgodi se prav pogosto, da pot nogometaša, ki je nekoč igral v elitni angleški ligi, zanese v Slovenijo. A to se je zgodilo nekdanjemu članu West Bromwich Albiona in Stoke Cityja Saidu Berahinu, ki je pred kratkim okrepil Tabor iz Sežane in že debitiral v slovenski drugi ligi.

OGLAS

133 nastopov, 23 zadetkov in tri podaje. To je statistika Saida Berahina v angleški Premier ligi, kjer je v dresih West Bromwich Albiona in Stoke Cityja igral med letoma 2013 in 2018. Sedaj 31-letni napadalec je bil v sezoni 2014/15 večkrat označen za enega najboljših mladih napadalcev v ligi in je sezono končal z enakim številom ligaških zadetkov kot Eden Hazard in Olivier Giroud. Avgusta 2015 je Tottenham zanj West Bromwichu ponudil 15 milijonov funtov oziroma približno 18 milijonov evrov, a je bilo to oceni sedanjega angleškega drugoligaša premalo.

Saido Berahino FOTO: AP icon-expand

Po sezoni 2015/16 pa se je Berahino povsem ugasnil in v naslednjih treh sezonah v angleški ligi ni dosegel niti gola. Sledil je prestop najprej v Belgijo v Zulte Waregem in nato v Charleroi, potem pa se je vrnil v Anglijo in v drugi ligi zaigral za Sheffield Wednesday. Septembra 2022 se je odpravil na Ciper in dve sezoni igral za AEL Limassol, kjer ni našel stare forme. Lanskega avgusta je šel Berahino še dlje in indijskemu drugoligašu Rajasthan Unitedu, a ker je še pred začetkom sezone utrpel poškodbo, za 'puščavske bojevnike' sploh ni zaigral. Zadnji dan februarja pa je odjeknila novica o novem prestopu nekdaj odličnega napadalca, ki je okrepil slovenskega drugoligaša Tabor Sežano.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Veselim se, da sem del ekipe, ki se bori za napredovanje! Imamo veliko mladih in talentiranih igralcev, ki so do zdaj opravili odlično delo, zdaj pa je čas, da kot ekipa stopimo skupaj in zasledujemo en cilj - napredovanje," je za klubska družabna omrežja povedal 31-letni napadalec, ki je že debitiral v rdeče črnem dresu. Na tekmi 17. kroga slovenske druge lige je v 83. minuti zamenjal Keenana Nina Caroleja in Sežani na gostovanju pri Dravinji pomagal do točke. Berahino je v reprezentančni karieri v starostnih skupinah U17, U19 in U21 zastopal Anglijo. Novembra 2014 je prejel tudi vpoklic v člansko reprezentanco Anglije in bil prvič v kadru treh levov za kvalifikacijsko tekmo za Euro 2016 proti Sloveniji, a nastopa nato ni dočakal. Ker tudi po treh letih debija ni dočakal se je odločil zaigrati za reprezentanco Burundija, od koder prihajajo njegovi starši in kjer je bil rojen.