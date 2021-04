V Angliji celostna ocena vodenja nogometa: pomembnejša vloga navijačem?

Po poročanju tiskovne agencije dpa ob reviziji razmišljajo tudi o novem regulatorju, o spremembah ocenjevanja lastnikov klubov ter o tem, kako dati navijačem večjo moč pri tem, kako je njihov klub voden. Prav tako bodo razmislili o intervencijah glede zaščite klubske identitete, vključno z lokacijo in simboli. Vodja revizijskega projekta bo nekdanja športna ministrica Tracey Crouch, na Otoku pa ne izključujejo možnosti, da bi to lahko prineslo nove zakone, s katerimi bi izboljšali vodenje nogometa.

Ostro in široko kritizirana Superliga, kjer so svoj delež pri ustanovitvi imeli tudi angleški Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham, je bila razlog za izpeljavo tega celostnega pregleda angleškega nogometa.

'Klubi so utrip lokalnih skupnosti'

"Nogomet se začne in konča z navijači, kar smo lahko videli ta teden,"je poudaril športni minister Nigel Huddleston, ki se je navezal na strastne in ostre odzive angleških navijačev na Superligo. "Moramo izkoristiti ta trenutek. Klubi so utrip lokalnih skupnosti in ta revizija bo pomagala nogometu k trdnejšim temeljem, tudi navijači pa bodo imeli svoj glas," je dodal Huddleston.

Pri pregledu lastnega nogometa se bodo Angleži ozrli tudi na celinsko Evropo, na primer v Nemčijo, kjer imajo komercialni vlagatelji lahko največ 49 odstotkov klubskega lastništva.