V Argentini dobili novega kandidata za Puškašovo nagrado za gol sezone

Iz Argentine prihaja posnetek, ki je hitro postal viralen. Napadalec Lanusa Walter Bou je na nedavni ligaški tekmi proti Lanusu svoji ekipi priigral zmago v 90. minuti. In to na kakšen način! S "škarjicami" je zadel z roba kazenskega prostora, vratar gostov pa je njegovo mojstrovino lahko samo pospremil s pogledom. Številni so prepričani, da ima Bou lepe možnosti v boju za nagrado Ferenca Puškaša za najlepši gol sezone. Presodite sami.