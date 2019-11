Argentinska legenda trdi: Gallardo decembra na klop Barcelone

Njegov stanovski kolega Claudio Borghije ob svojem zadnjem javnem nastopu kot strokovni komentator zatrdil, da je že vse dogovorjeno. "Neposreden vir" naj bi mu zagotovil, da bo 43-letni nekdanji argentinski reprezentant Marcelo Gallardo decembra zapustil klop River Plata, s katerim je v igri za drugi zaporedni naslov v pokalu Libertadores.

BARCELONA

"Gallardo bo decembra trener Barcelone. Takšne informacije nekdo ima. Marcelo je eden najboljših trenerjev na svetu. (Predsednik River Plata Rodolfo, op. a.) D'Onofrio je rekel, da bo Gallardo odšel le tako, da bo sam zapustil svoje mesto, a to (da bo novi trener Barcelone, op. a.) vem prek neposrednega vira," je izjavil Borghi, ki je bil z Argentino in legendarnim Diegom Armandom Maradono svetovni prvak leta 1986.

Športni direktor Francescoli ve, da mora Gallarda pustiti pri miru

Ni skrivnost, da se trenutnemu trenerju Barcelone Ernestu Valverdejučas na klopi "Blaugrane" naglo izteka, potem ko je z dvema državnima in enim pokalnim naslovom v dveh sezonah na Camp Nouu še uspel zajeziti kritike ob dveh bolečih izpadih v četrtfinalu oziroma polfinalu Lige prvakov (Roma in Liverpool). Neprepričljiv začetek letošnje sezone, v kateri Barca sicer vodi tako v prvenstvu kot v Ligi prvakov, je kritike znova podkrepil, sploh po nedavnem porazu pri Levanteju (3:1) in remiju pred domačimi gledalci s praško Slavio (0:0).

River Plate zaenkrat zanika vsakršno povezovanje Gallarda z Barcelono, kar se je v zadnjih tednih oziroma mesecih že dogajalo. Gallardo je trenersko kariero začel pri urugvajskem Nacionalu, kjer je deloval med letoma 2011 in 2012, od leta 2014 pa je na vroči klopi velikana iz Buenos Airesa. V igralski karieri je v Evropi nosil dresa francoskih AS Monaca in Paris Saint-Germaina, z argentinsko izbrano vrsto je nastopal tudi na dveh svetovnih prvenstvih (1998, 2002) in olimpijskih igrah (1996)

"Ničesar ni," je za TyC Sports zatrdil športni direktor Enzo Francescoli. "Vem, kaj vsi berejo, vesel sem, da se omenja klub, a prav nič ni res,"je dodal, a priznal, da se bo Gallardo po koncu sezone, ki lahko Riverju prinese drugi zaporedni naslov v pokalu Libertadores, odločil o naslednjem koraku v karieri: "Vsako leto oceni vse skupaj in nato sprejme odločitev. Zelo je zaseben, ko gre zanj in za njegove sodelavce. Treba je dovoliti, da se reči zgodijo."

RIVER