V Barceloni jasni: Valverde ima polno zaupanje, je izjemen dečko

"Ernestu popolnoma zaupamo in mislim, da je izjemen trener. Smo prvi v La ligi, vsako leto se borimo za vse lovorike, prvi smo tudi v skupini Lige prvakov," je še pojasnil Guillermo Amor. "Je izjemen dečko, velik profesionalec in mislim, da ni več kaj dodati," je v pogovoru za AS dodal Amor.

Ta je, potem ko sta predsednikJosep Maria Bartomeuin trener Ernesto Valverde v četrtek skupaj obedovala, zanikal, da bi bile med vodstvom in trenerjem – kljub jasnemu in ne nazadnje tudi dokaj glasnemu nezadovoljstvu javnosti in navijačev Barcelone – kakršne koli napetosti. Je pa Amor priznal, da ima poletna okrepitev, vredna krepko prek sto milijonov evrov, Antoine Griezmann kar nekaj težav pri vključevanju v ekipo.