V Barceloni navdušeni nad Rashfordom: nameravajo ga odkupiti od Uniteda

Barcelona, 12. 10. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 27 minutami

Ž.Ž.
Angleški krilni napadalec Marcus Rashford je sredi poletja kot posojeni igralec iz Manchester Uniteda okrepil španskega nogometnega velikana Barcelono. Že po nekaj mesecih se je v dresu blaugrane dobro izkazal in navdušil vodstvo katalonskega kluba, ki si ga v svojih vrstah želi zadržati tudi po izteku posoje.

Marcus Rashford
Marcus Rashford FOTO: Profimedia

Odločitev Barcelone, da iz Manchester Uniteda pripelje Marcusa Rashforda, so številni nogometni privrženci pospremili z dvomi. A odkar se je konec julija pridružil vrstam blaugrane, je angleški reprezentant že upravičil zaupanje Kataloncev.

27-letnik pod vodstvom Hansija Flicka igra kot prerojen. Na osmih tekmah španskega prvenstva in dveh nastopih v Ligi prvakov je zbral tri zadetke in pet podaj. Še zlasti pa se je izkazal na obračunu proti Newcastlu, ko je bil z dvema zadetkoma ključni mož za zmago aktualnih španskih prvakov.

Vodstvo kluba pa s svojim zglednim vedenjem, talentom in delavnostjo navdušuje tudi izven zelenice. Prav zato si pri Barceloni, kot poročajo otoški mediji, Rashforda želijo obdržati tudi po koncu sezone.

Marcus Rashford je na desetih tekmah zbral tri zadetke.
Marcus Rashford je na desetih tekmah zbral tri zadetke. FOTO: Profimedia

Katalonci naj bi se že odločili, da bodo angleškega krilnega napadalca odkupili od Uniteda. Zanj bodo morali odšteti manj kot 35 milijonov evrov, kar pa za blaugrano kljub številnim finančnim težavam ne bi bil prevelik strošek. 

Podaljšanju sodelovanja je naklonjen tudi Rashford, ki je večkrat poudaril, da v Barceloni uživa in se počuti kot doma. Po poročanju angleških medijev naj bi se zanj zanimal tudi PSG, vendar naj bi si nekdanji nogometaš Uniteda želel ostati v katalonski prestolnici.

Marcus Rashford je v dresu Barcelone kot prerojen.
Marcus Rashford je v dresu Barcelone kot prerojen. FOTO: Profimedia

Rashford se je sicer uril v akademiji Manchester Uniteda, za rdeče vrage je igral vse od leta 2016, vendar ga je trener Uniteda Ruben Amorim v lanski sezoni povsem odpisal in ga poslal na posojo v Aston Villo, od koder je nato prišel k Barceloni.

