V Barceloni navdušeni nad Rashfordom: nameravajo ga odkupiti od Uniteda

Odločitev Barcelone, da iz Manchester Uniteda pripelje Marcusa Rashforda, so številni nogometni privrženci pospremili z dvomi. A odkar se je konec julija pridružil vrstam blaugrane, je angleški reprezentant že upravičil zaupanje Kataloncev.
27-letnik pod vodstvom Hansija Flicka igra kot prerojen. Na osmih tekmah španskega prvenstva in dveh nastopih v Ligi prvakov je zbral tri zadetke in pet podaj. Še zlasti pa se je izkazal na obračunu proti Newcastlu, ko je bil z dvema zadetkoma ključni mož za zmago aktualnih španskih prvakov.
Vodstvo kluba pa s svojim zglednim vedenjem, talentom in delavnostjo navdušuje tudi izven zelenice. Prav zato si pri Barceloni, kot poročajo otoški mediji, Rashforda želijo obdržati tudi po koncu sezone.
Katalonci naj bi se že odločili, da bodo angleškega krilnega napadalca odkupili od Uniteda. Zanj bodo morali odšteti manj kot 35 milijonov evrov, kar pa za blaugrano kljub številnim finančnim težavam ne bi bil prevelik strošek.
Podaljšanju sodelovanja je naklonjen tudi Rashford, ki je večkrat poudaril, da v Barceloni uživa in se počuti kot doma. Po poročanju angleških medijev naj bi se zanj zanimal tudi PSG, vendar naj bi si nekdanji nogometaš Uniteda želel ostati v katalonski prestolnici.
Rashford se je sicer uril v akademiji Manchester Uniteda, za rdeče vrage je igral vse od leta 2016, vendar ga je trener Uniteda Ruben Amorim v lanski sezoni povsem odpisal in ga poslal na posojo v Aston Villo, od koder je nato prišel k Barceloni.
