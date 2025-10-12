V Barceloni navdušeni nad Rashfordom: nameravajo ga odkupiti od Uniteda

Odločitev Barcelone, da iz Manchester Uniteda pripelje Marcusa Rashforda, so številni nogometni privrženci pospremili z dvomi. A odkar se je konec julija pridružil vrstam blaugrane, je angleški reprezentant že upravičil zaupanje Kataloncev.

27-letnik pod vodstvom Hansija Flicka igra kot prerojen. Na osmih tekmah španskega prvenstva in dveh nastopih v Ligi prvakov je zbral tri zadetke in pet podaj. Še zlasti pa se je izkazal na obračunu proti Newcastlu, ko je bil z dvema zadetkoma ključni mož za zmago aktualnih španskih prvakov.