Nogomet

V Barceloni že razmišljajo, kako naprej po odhodu Lewandowskega

Barcelona , 21. 11. 2025 18.46

Robert Lewandowski je kljub 37 letom še vedno prva violina v konici napada pri Barceloni. A povsem jasno je, da Poljak, ki se mu pogodba izteče s koncem aktualne sezone, ne bo za vedno na tako visoki ravni. Zato pri Blaugrani že vneto iščejo njegove naslednike.

Julian Alvarez je prva želja Barcelona v primeru odhoda Roberta Lewandowskega.
Priznani poznavalec prestopnega dogajanja Matteo Moretto je razkril načrt katalonskega velikana za prihodnost na položaju klasičnega napadalca, hkrati pa osvetlil tudi nekatere druge pomembne premike, ki se obetajo v zimskem prestopnem roku.

Moretto, na katerega se sklicuje tudi slovita Marca, je poudaril, da prihodnost Roberta Lewandowskega "še ni stoodstotno odločena", a je "zelo mogoče", da bo Poljak poleti zapustil Camp Nou. Zaradi tega se je Barcelona že podala v iskanje njegovega naslednika.

Harry Kane je pobožna želja Kataloncev.
Blaugrana naj bi si želela pripeljati kar dva, in sicer napadalca svetovnega kova, ki bo nemudoma zakrpal nastalo vrzel, in mlajšega, obetavnega nogometaša, ki bi mu na Camp Nouu dali čas za razvoj.

Glavno ime na seznamu želja ostaja argentinski reprezentant Julian Alvarez, ki je prva želja predsednika Joana Laporte. V klubu ga vidijo kot idealen profil za prevzem vloge glavnega osrednjega napadalca. V Kataloniji pa spremljajo tudi druge možnosti. Na radarju se je znašel Harry Kane, a bi bil zaradi svoje cene in situacije v Bayernu njegov prihod izjemno zapleten.

Endrick je v tej sezoni za Real zbral vsega 11 minut. Jasno je, da brez večje minutaže mundiala prihodnje leto ne bo videl.
Endrick tik pred selitvijo v Lyon

Zelo verjetno je, da bo pozimi iz vrst Real Madrida vsaj začasno odšel mladi Brazilec Endrick, ki si v pričakovanju svetovnega prvenstva prihodnje poletje želi več igralnih minut. Zanj naj bi se najbolj resno ogrel francoski Lyon. Kot poroča Marca, bi lahko že kmalu prišlo do realizacije posoje.

