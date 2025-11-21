V Barceloni že razmišljajo, kako naprej po odhodu Lewandowskega

Priznani poznavalec prestopnega dogajanja Matteo Moretto je razkril načrt katalonskega velikana za prihodnost na položaju klasičnega napadalca, hkrati pa osvetlil tudi nekatere druge pomembne premike, ki se obetajo v zimskem prestopnem roku.
Moretto, na katerega se sklicuje tudi slovita Marca, je poudaril, da prihodnost Roberta Lewandowskega "še ni stoodstotno odločena", a je "zelo mogoče", da bo Poljak poleti zapustil Camp Nou. Zaradi tega se je Barcelona že podala v iskanje njegovega naslednika.
Blaugrana naj bi si želela pripeljati kar dva, in sicer napadalca svetovnega kova, ki bo nemudoma zakrpal nastalo vrzel, in mlajšega, obetavnega nogometaša, ki bi mu na Camp Nouu dali čas za razvoj.
Glavno ime na seznamu želja ostaja argentinski reprezentant Julian Alvarez, ki je prva želja predsednika Joana Laporte. V klubu ga vidijo kot idealen profil za prevzem vloge glavnega osrednjega napadalca. V Kataloniji pa spremljajo tudi druge možnosti. Na radarju se je znašel Harry Kane, a bi bil zaradi svoje cene in situacije v Bayernu njegov prihod izjemno zapleten.
Endrick tik pred selitvijo v Lyon
Zelo verjetno je, da bo pozimi iz vrst Real Madrida vsaj začasno odšel mladi Brazilec Endrick, ki si v pričakovanju svetovnega prvenstva prihodnje poletje želi več igralnih minut. Zanj naj bi se najbolj resno ogrel francoski Lyon. Kot poroča Marca, bi lahko že kmalu prišlo do realizacije posoje.
