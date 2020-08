V Barceloni 'zvonijo' vsi alarmi: nadarjeni Fati na poti na Old Trafford?

Kot poroča katalonski športni časnik Sport, je predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu uspel ustaviti prvi 'nalet' angleškega velikana Manchester Uniteda, ki je za odkup pogodbe izjemno nadarjenega napadalca Ansuja Fatija pripravljen odšteti okroglih 100 milijonov evrov.

Ni skrivnost, da je to šele začetek morda dolge poletne (prestopne) sage, ki bi, v kolikor bi prišlo do njene realizacije, nedvomno dvignila veliko prahu v javnosti in obenem še dodatno poslabšala odnose, ki vladajo znotraj kluba. "V Barcelono sem prispel na povabilo odgovornih oseb v klubu, ki so se odzvali na zanimanje Manchester Uniteda za Fatijeve usluge. Drži, da obstaja zelo bogata ponudba s strani Angležev, ki so se odločili, da pripeljejo Ansuja na Old Trafford. Sam se bom distanciral od zapisov britanskih medijev, lahko pa potrdim, da je ponudba zelo velikodušna in za te, recimo temu krizne čase, 'nadstandardna'," je novinarju Sporta zaupal ugledni portugalski nogometni agent Jorge Mendes.