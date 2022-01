V Benetkah se je Milan s prepričljivo zmago povzpel na vrh lestvice

Nogometaši Milana so v 21. krogu v gosteh premagali Venezio s 3:0 in se vsaj do večera povzpeli na vrh lestvice elitne italijanske lige.

icon-link Statistika tekme Venezia - Milan FOTO: Sofascore.com Milan je povedel že v drugi minuti z golom Zlatana Ibrahimovića, Theo Hernandez pa je podvojil prednost v 48. Obakrat je podal Rafael Leao. Hernandez je v 60. minuti vnovčil še najstrožjo kazen za 3:0, malce pred tem je zaradi igranja z roko rdeči karton pri domačih dobil Michael Svoboda. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je po zaostanku z 0:3 s klopi vstopil v beneško ekipo in kmalu zatem dvakrat neuspešno streljal proti vratom. Ob 14.30 bo Empoli Petra Stojanovića in Lea Štulca gostil Sassuolo, ob 16.30 bo Napoli gostil Sampdorio, Udinese pa Atalanto Josipa Iličića. Ob 18.30 bosta tekmi Roma - Juventus in Genoa - Spezia, ob 20.45 pa bo Inter s Samirjem Handanovićem gostil Lazio, Verona pa Salernitano z Vidom Belcem. V ponedeljek bo še obračun Torino - Fiorentina, v torek pa Cagliari - Bologna. Na lestvici zdaj vodi Milan z 48 točkami, dve točki manj in dve tekmi manj ima Inter. Venezia je 16. Sicer pa je vodstvo lige zaradi pandemije novega koronavirusa sprejelo nekatere nove sklepe, kar zadeva igranje v elitni italijanski ligi. Obisk na stadionu so namreč omejili na 5000 ljudi, kar nekatere klube bolj prizadene kot druge. Venezia, denimo, ima kapaciteto 9977 mest, torej bi 5000 obiskovalcev pomenilo celo več dovoljenih kot doslej, ko je lahko bil stadion 50-odstotno poln (4988 ljudi). To bo v veljavo stopilo 15. januarja in veljalo do 5. februarja. * Izidi, 21. krog: - nedelja, 9. januar: Venezia - Milan 0:3 (0:1) (Domen Črnigoj je igral od 60. minute za Venezio) 14.30 Empoli - Sassuolo 16.30 Napoli - Sampdoria 16.30 Udinese - Atalanta 18.30 Roma - Juventus 18.30 Genoa - Spezia 20.45 Inter - Lazio 20.45 Verona - Salernitana