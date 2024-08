'V Beogradu so ljudje fanatiki za tekme, ko se gre za žive in mrtve'

Nogometaši Crvene zvezde in Bodo/Glimta se bodo v sredo pomerili na povratni tekmi zadnjega dela kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bodu so slavili Norvežani (2:1), ki pa jih v srcu Srbije čaka pravi pekel na (verjetno) razprodani Marakani. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik verjame v navijače rdeče-belih in v kakovost beograjske zasedbe, kar bi moralo zadostovati za preboj v Ligo prvakov.

Timi Max Elšnik je konec minulega meseca prestopil v vrste aktualnih srbskih prvakov. Na življenje v Srbiji se je hitro privadil in si ekspresno priboril mesto v udarni enajsterici. Doslej je v rdeče-belem dresu zbral štiri nastope in dva zadetka, pred njim pa je daleč najpomembnejša tekma pri novem delodajalcu.

"Že od samega začetka je vse super. Za klub se mi zdi, da ima dobro povezavo s Slovenci. Super se je začelo, hitro sem si izboril mesto v začetni enajsterici in dosegel tudi dva zadetka. Z družino smo se hitro privadili na Beograd, je pa zaenkrat še čas počitnic in še ni takšne gneče, zato mi pravijo, da se bo ob povratku v šole pričel rahel kaos. A navadili se bomo tudi na to. Nekoliko pa me moti tudi nenormalna vročina," pravi slovenski vezist. Njegovo hitro adaptacijo sta potrdila tudi kapetan Uroš Spajić in trener Vladan Milojević. "V zgodovini Crvene zvezde je bilo precej slovenskih igralcev. Spomnim se žal preminulega Marka Elsnerja, ki sem ga spremljal kot otrok. On je celo igral z mojim bratom, zato sem imel priložnost, da ga spoznam. Bil je vrhunski nogometaš," je uspešno sodelovanje Crvene zvezde in slovenskih nogometašev sprva izpostavil Milojević.

Ob tem pa trener Beograjčanov dodaja: "Vsi Slovenci so v Zvezdi pustili velik pečat, zato so postali ljubljenci navijačev. Izredno zadovoljen sem s prihodom Timija. Je velik profesionalec, soigralci so ga dobro sprejeli. Vplival je že na našo igro, kljub vsemu pa sem prepričan, da nam lahko ponudi še veliko več." Elšnik za dobro prilagoditev 'krivi' svojo kariero, v kateri je že okusil igranje v tujini, in sicer v Angliji. "Pomagajo mi izkušnje iz kariere, ko sem že igral v tujini, tudi pri Olimpiji pa se je zgodilo, da se je popolnoma spremenila ekipa, zato s prilagajanjem na novo sredino nimam težav. Sem odprtega tipa in se z vsakim dobro razumem. Druga stvar pa je slovenski karakter. Mislim, da smo pravi delavci, ponižni in pridni, vedno damo vse od sebe, kar tu zelo cenijo," je povedal nekdanji član Olimpije, Derbyja, Swindona, Mansfielda in Northamptona. Na tekmi z Bodo/Glimtom bo peklensko Slovenec v taboru Crvene zvezde se zaveda izrednega pomena, ki ga za beograjski klub predstavljajo navijači. Prav oni bodo na vroči Marakani znova pripravili vzdušje, ki nasprotnikom požene strah v kosti.

Crvena Zvezda - Partizan FOTO: 24ur.com icon-expand

"Tukaj v Beogradu so fanatiki za te tekme, ko se gre za žive in mrtve. Vsi nestrpno pričakujejo to tekmo, na nas pa je, da jih razveselimo in se skupaj uvrstimo v Ligo prvakov," je dejal Elšnik. Prva tekma je pripadla Norvežanom, ki pa so si priigrali zgolj minimalno prednost. Zvezda je po slabi predstavi v prvem polčasu v drugem delu nekoliko dvignila igro in v 75. minuti iztržila precej ugodnejši izid pred povratnim dvobojem.

Povratni obračun zadnjega dela kvalifikacij za Ligo prvakov med Crveno zvezdo in norveško zasedbo Bodo/Glimt bo v sredo na stadionu Marakana. Tekmo si boste lahko od 20.45 ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

"Bodo/Glimt je zagotovo kakovostna ekipa. Če kdo ni verjel, je po prvi tekmi dobil dokaz, da to niso kar neki Skandinavci, ki nimajo pojma o nogometu. Ve se, da tam že leta in leta delujejo sistemsko, veliko vlagajo in tudi liga je vse močnejša. Ampak individualna kvaliteta je na naši strani. Mogoče nismo bili pravi na Norveškem, verjamem, da bo doma druga slika, da si bomo ustvarili več priložnosti in jih realizirali. Bo dolgih (vsaj) 90 minut, ampak mislim, da imamo pravo idejo in plan, kako priti do zmage," pa je pred tekmo sezone optimističen 26-letni slovenski vezist.