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Nogomet

V Beogradu so se znova prepletale ideje priznanih strokovnjakov

Beograd , 24. 09. 2026 13.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Med govorci je bil tudi Damir Skomina.

V začetku tedna je v Beogradu potekal drugi Adria Football Forum, na katerem so domači strokovnjaki iz regije skupaj s priznanimi gosti govorili o razvoju in prihodnosti nogometa. Udeležilo se ga je tudi kar nekaj Slovencev, ki so v nogometu pustili globok pečat.

Adria Football Forum velja za vodilni regijski dogodek, posvečen nogometnemu izobraževanju, razvoju in povezovanju nogometne industrije v jugovzhodni Evropi. Ta strokovni in navdihujoči forum združuje najvidnejše strokovnjake, predstavnike klubov, organizacij in podjetij ter ustvari idealno okolje za izmenjavo znanja, vzpostavljanje novih partnerstev in krepitev sodelovanja v regiji in širše.

"Dobro je, da se tukaj sestanemo z vseh smeri nogometa. Tako delimo izkušnje in damo pot za naslednje generacije, da lahko kaj dobrega vzamejo s sabo," je ob koncu foruma dejal eden od govorcev Damir Skomina, ki je leta 2019 v vlogi glavnega sodnika delil pravico na finalu Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom.

Prisoten je bil tudi Saša Kolman, sicer selektor ženske reprezentance. "To je odlična stvar, kar se povezav tiče. Tukaj so zbrani vsi strokovnjaki, izmenjujejo se mnenja in vesel sem, da sem bil del tega. S tem povežemo celotno regijo in naredimo nekaj dobrega za nogomet. "

Med govorci je bil tudi Damir Skomina.
Med govorci je bil tudi Damir Skomina.
FOTO: Adria Football Forum

Med udeleženci je bil tudi eden najuspešnejših športnih direktorjev v zgodovini Olimpije Goran Boromisa, ki se je z zmaji veselil dveh naslovov prvaka, dvakrat pa je Olimpija pod njegovim okriljem igrala tudi v konferenčni ligi. "Vse je na visokem nivoju. Številna različna mnenja se prepletajo in delijo. Dobro je, da so tukaj zbrani tako domači kot tuji strokovnjaki," je dejal Boromisa.

Med najbolj zanimivimi gosti velja izpostaviti nekdanjega vratarja Chelseaja Carla Cudicinija, ki je danes na Stamford Bridgeu odgovoren za razvoj nogometašev iz akademije. "Odlično je biti tukaj. Sijajna priložnost, da se pogovorimo o akademijah in napredku nogometa. To je zelo pomemben forum, zato sem presrečen, da sem bil njegov del."

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