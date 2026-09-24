V Beogradu so se znova prepletale ideje priznanih strokovnjakov

Adria Football Forum velja za vodilni regijski dogodek, posvečen nogometnemu izobraževanju, razvoju in povezovanju nogometne industrije v jugovzhodni Evropi. Ta strokovni in navdihujoči forum združuje najvidnejše strokovnjake, predstavnike klubov, organizacij in podjetij ter ustvari idealno okolje za izmenjavo znanja, vzpostavljanje novih partnerstev in krepitev sodelovanja v regiji in širše.

"Dobro je, da se tukaj sestanemo z vseh smeri nogometa. Tako delimo izkušnje in damo pot za naslednje generacije, da lahko kaj dobrega vzamejo s sabo," je ob koncu foruma dejal eden od govorcev Damir Skomina, ki je leta 2019 v vlogi glavnega sodnika delil pravico na finalu Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom.

Prisoten je bil tudi Saša Kolman, sicer selektor ženske reprezentance. "To je odlična stvar, kar se povezav tiče. Tukaj so zbrani vsi strokovnjaki, izmenjujejo se mnenja in vesel sem, da sem bil del tega. S tem povežemo celotno regijo in naredimo nekaj dobrega za nogomet. "