V Beogradu umrl slovenski nogometni agent Marcel Kačinari

Marcel Kačinari je bil med prvimi licenciranimi nogometnimi agenti pri nas. V poslu, s katerim se je ukvarjal več kot 20 let, je pustil globok pečat. Med drugimi je skrbel za nekdanjega reprezentanta in člana Interja Reneja Krhina . Prek svoje agencije je skrbel tudi za trenutna reprezentanta Domna Črnigoja in Vida Belca .

"Iz Beograda prihaja tragična vest. Nenadoma nas je zapustil nogometni agent in prijatelj kluba Marcel Kačinari. Agent, ki je odpiral vrata ne samo nogometašem, ampak tudi domačim klubom, ko so to potrebovali. Vedno je bil pripravljen pomagati z nasveti in izkušnjami ter poznavanjem nogometnih postopkov. Našemu klubu je pomagal vedno, ko je to bilo v njegovi moči. Marcel, hvala za vse in počivaj v miru," so se od Kačinarija poslovili pri tretjeligašu iz Izole.