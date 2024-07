Southgate presenetil, od prve minute v ogenj pošilja Shawa

V Berlinu je vse nared za zadnje dejanje evropskega prvenstva. Za naslov prvaka se bosta na kultnem olimpijskem stadionu pomerila Anglija in Španija. V vlogi favoritov so nogometaši furije, ki so doslej pokazali največ. Angleži na drugi strani ne blestijo, vendar so na njihovi strani pogosto ključne izkušnje. V finalu so igrali že pred tremi leti in po enajstmetrovkah izgubili z Italijani. Znani sta obe začetni enajsterici, dogajanje spremljamo v tekstovnem prenosu.