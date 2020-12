V Berlinu še vedno gospodar Hertha

Po zaostanku iz prvega polčasa (za 1:0 je zadel Taiwo Awoniyi so domači poskrbeli za preobrat, pomagal pa jim je tudi rdeč karton Roberta Andricha. Prednost je Hertha spremenila v zadetke, v polno sta zadela Peter Pekarik (51.) in Krzysztof Piatek (74., 77.). To je bila prva domača zmaga Herthe v tej sezoni in prvi poraz Uniona od sredine septembra. Osrednji obračun tega kroga bo v soboto ob 18.30, ko se bosta pomerila vodilni Bayern in drugi Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Na lestvici ekipi ločita dve točki. Četrta Borussia Dortmund pa bo priključek do ekip z vrha lovila proti Eintrachtu. Zanimiv pa bo tudi nedeljski obračun v Gelsenkirchnu; Schalke, ki drsi proti rekordu nemške lige po zaporednem številu tekem brez zmage (ta znaša 31, porurska ekipa je pri številki 25) bo imel težko nalogo prekiniti črn niz na tekmi s tretjim Bayerjem iz Leverkusna.

Izid, 10. krog:

Hertha - Union Berlin 3:1 (0:1)