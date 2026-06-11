V BiH se govori: bo Riera zasedel stolček Zrinjskega?

Zrinjski je sezono pričakovano končal na drugem mestu, za prvakom Borcem iz Banjaluke. 9-kratni bosanski prvaki so se po koncu tekmovalnega leta razšli z glavnim trenerjem Igorjem Štimcem, ki je na klopi rekorderjev bosanske lige skrbel za nemalo število kontroverz. V vroče mostarsko okolje, ki ga še vedno krojijo povojne zamere, se po poročanju tamkajšnjih medijev podaja Albert Riera.

Španec, ki je svoje trenersko ime naredil v Sloveniji, najprej pri Olimpiji, potem pa še pri Celju, ima za sabo neuspešno epizodo pri Eintrachtu iz Frankfurta. Riera se v Nemčiji ni proslavil, v slabem pol leta kluba ni uspel pripeljati na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Nemški nogometni javnosti se ni dopadel tudi Špančev način komuniciranja z mediji in vsemi, ki jih smatra za svoje "sovražnike". V javnosti sta bila najbolj kritična legendarni Lothar Matthäus in Didi Hamann.