Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V BiH se govori: bo Riera zasedel stolček Zrinjskega?

Mostar, 11. 06. 2026 16.39 pred 13 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Albert Riera

Po neuspešni epizodi v Frankfurtu se Albertu Rieri očitno obeta povratek na področje nekdanje Jugoslavije. V Bosni in Hercegovini so vse glasnejše govorice, da bo markantni Majorčan naslednjo sezono sedel na klop Zrinjskega iz Mostarja. Če pride do odmevnega prihoda, bo Riera na klopi bosanskih rekorderjev po številu naslovov nasledil prav tako kontroverznega Igorja Štimca.

Igor Štimac na klopi mostarskega Zrinjskega
Igor Štimac na klopi mostarskega Zrinjskega
FOTO: Profimedia

Zrinjski je sezono pričakovano končal na drugem mestu, za prvakom Borcem iz Banjaluke. 9-kratni bosanski prvaki so se po koncu tekmovalnega leta razšli z glavnim trenerjem Igorjem Štimcem, ki je na klopi rekorderjev bosanske lige skrbel za nemalo število kontroverz. V vroče mostarsko okolje, ki ga še vedno krojijo povojne zamere, se po poročanju tamkajšnjih medijev podaja Albert Riera.

Španec, ki je svoje trenersko ime naredil v Sloveniji, najprej pri Olimpiji, potem pa še pri Celju, ima za sabo neuspešno epizodo pri Eintrachtu iz Frankfurta. Riera se v Nemčiji ni proslavil, v slabem pol leta kluba ni uspel pripeljati na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Nemški nogometni javnosti se ni dopadel tudi Špančev način komuniciranja z mediji in vsemi, ki jih smatra za svoje "sovražnike". V javnosti sta bila najbolj kritična legendarni Lothar Matthäus in Didi Hamann.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

V Mostarju vsako poletje vlada prestopna mrzlica, ki velikokrat poskrbi za nepričakovane prihode in odhode v mesto ob Neretvi. Riera karakterno morda spada v nepredvidljivo in nekoliko divje okolje, za katerega moraš biti zelo samozavesten. Zaenkrat številni bosanski mediji poročajo zgolj o neuradnih govoricah, ki ne pomenijo še nič konkretnega. Več bo najbrž znano v naslednjih tednih.

zrinjski mostar albert riera trener igor štimac govorice

Uefina klofuta Fifi: nesrečni somalijski sodnik bo sodil na superpokalu

24ur.com Se Kek vrača na Rujevico? Hrvati so prepričani v to
24ur.com Miha Zajc vendarle pred vrati zagrebškega Dinama?
24ur.com Miha Zajc pred vrati Maksimirja?
24ur.com Riera odprt za možnost, da ob Celju vodi tudi slovensko reprezentanco
24ur.com Nov preobrat? Dinamo ostaja v igri za Zajca
24ur.com Kolotilo: Riera bi v Rusiji dobil dvakrat več kot v Beogradu
24ur.com Dva gola Zajca ob visoki zmagi Dinama, se bo vrnil v reprezentanco?
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
11. 06. 2026 16.53
Eksotika pač
Odgovori
0 0
Desno
11. 06. 2026 16.52
Ja ja to je domet.. Bosna. Slovenija potem se pa konca.... Morda Ciper.. Litva...latvija.......itd
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Znana igralka bo znova postala mamica
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
To so bili njegovi zadnji trenutki
To so bili njegovi zadnji trenutki
vizita
Portal
Skrivnost popolnega videza najbolj seksi babice
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Ste stari med 10 in 65 let? Na tej plaži ne smete postaviti senčnika
V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev
V Sloveniji dnevno povprečno šest ločitev
Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov
Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
dominvrt
Portal
Vlaga po dežju povzroča bolezni: to morate na vrtu narediti takoj
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
okusno
Portal
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758