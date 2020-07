V BiH se sprašujejo, ali je sploh smiselno začeti sezono

V BiH je zaradi porasta okužb v nevarnosti začetek nove nogometne sezone, ki je predviden 1. avgusta. Predsednik tekmovalne komisije pri tamkajšnji zvezi Miodrag Lale je že napovedal možnost prestavitve začetka Premijer lige.

Pred dvema dnevoma so iz nogometnega kluba Mladost iz Doboja sporočili, da je bilo na testiranjih pozitivnih deset igralcev in dva trenerja. Devet jih je v bolnišnici v Zenici, trije pa so v domači karanteni. Pred tem so o okužbah poročali tudi iz Zrinjskega in Veleža.