Oblakov Atletico 'le' do točke v Bilbau

Moštvi sta si po prikazanem na San Mamesu razdelili polčasa. Prvega je bolje odigral Athletic, ki si je v 33. minuti priigral sijajno priložnost prek Yeraya Alvareza po podaji kapetana Ikerja Muniaina, a se je s fantastično parado izkazal slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

Le štiri minute pozneje pa je trenutno desetouvrščeno moštvo španskega državnega prvenstva doseglo vodilni zadetek. Yuri Berchiche je po lepem prodoru z leve strani z natančno podajo zaposlil Muniaina, ki je v zadnjem trenutku podstavil nogo, žoga pa je spremenila smer in končala v desnem spodnjem kotu vrat nemočnega Oblaka. Toda vodstvo domačih ni trajalo dolgo, saj je v 39. minuti napako osrednjega branilca Athletica Yeraya Alvareza v izenačujoči zadetek spremenil Diego Costa, ki je izkoristil podajo izkušenega Kokeja.



V nadaljevanju so imeli več od igre gostje iz prestolnice, ki so deset minut pred koncem rednega dela srečanja zapravili imenitno priložnost za drugi zadetek, a se je z izjemnim posredovanjem tokrat izkazal domači čuvaj mreže Unai Simon, ki je ubranil poskusa Lodija in Ariasa.

Do zaključnega žvižga glavnega sodnika obračuna Gonzalesa se rezultat ni več spremenil, tako da je ostalo pri delitvi točk. To je bil ob 11 zmagah in štirih porazih 13. prvenstveni remi Atletica, ki še naprej ostaja na 6. mestu ligaške razpredelnice.