V boj za EP 2020 z novim selektorjem: Kek prvi favorit, nekateri prepričani, da prihaja Srb Antić

Slovenija je v premierni Ligi narodov v ligi C in skupini 3 v konkurenci Norveške, ta je napredovala v ligo B, Bolgarije in Cipra osvojila zadnje mesto in bo tako v naslednji izdaji tega tekmovanja igrala v najnižjem rangu, ligi D. Slovenci so prve štiri tekme igrali pod vodstvom Tomaža Kavčiča in trikrat izgubili ter enkrat remizirali, zatem pa je na zadnjih dveh tekmahIgor Benedejčič igral neodločeno tako z Norveško kot še sinoči z Bolgarijo. Skupne tri točke pa so bile precej manj od tega, kar so si v slovenskem taboru želeli in na kar so merili, torej na preboj v ligo višje. "Vsi vemo, da smo v Ligi narodov pričakovali več. Ni šlo po načrtih, vendar moramo vsi skupaj že danes začeti delati za boljši jutri slovenskega nogometa. Ponavljam, ni nič tragičnega, da smo izpadli v ligo D. Pred nami so kvalifikacije za evropsko prvenstvo, verjetno z novim selektorjem, novo selekcijo, želimo si, da bo Slovenija pri tem zelo uspešna," je po koncu kratkega mandata povedalIgor Benedejčič. Slovenija se je sicer v tem tekmovanju soočala s številnimi težavami, od kakovosti igre do poškodb in odpovedi igralcev.