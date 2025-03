V Bolgariji minuta molka za živega človeka

Iz domačega kluba so se za veliko napako opravičili prek družabnih omrežij. Zapisali so, da so prejeli napačno vest o smrti nekdanjega nogometaša, ki so mu ob tem zaželeli še veliko let in zdravja. Petko Gančev, rojen leta 1946, je za bolgarske medije povedal, da je za minuto molka izvedel od svoje žene, ki je obračun med Ardo in Levskim spremljala po televiziji.

Dodal je, da še vedno redno spremlja tekme svojega nekdanjega kluba, za katerega naj bi dosegel okoli 120 zadetkov, s čimer je celo njegov najboljši strelec v zgodovini. "Prvih deset minut proti Levskemu sem zamudil, ker sem imel delo," je povedal v pogovoru za Blitz.bg.