V Bolgariji umorili predsednika nogometnega kluba

Po poročanju bTV se je streljanje zgodilo okoli ene ure zjutraj v plovdivski četrti Hristo Smirnenski, pri nepremičnini v Filipovovi lasti. Policisti so ob prihodu na kraj potrdili njegovo smrt. Filipov je bil poleg nogometnega udejstvovanja znan tudi kot poslovnež v transportnem in gradbenem sektorju.

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Bolgarska televizija je zvečer ob sklicevanju na svoje vire na notranjem ministrstvu poročala, da so v središču Sofije prijeli osumljenca. Po informacijah bTV preiskovalci preverjajo njegovo neposredno vpletenost v streljanje. Navijači Boteva so se medtem zbrali pred stadionom Hristo Botev in počastili Filipovov spomin. Srečanje so simbolično pripravili ob 19.12, saj je bil klub ustanovljen leta 1912. Filipovovo podjetje je sodelovalo tudi pri obnovi klubskega stadiona.

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