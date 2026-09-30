Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V Bolgariji umorili predsednika nogometnega kluba

Plovdiv, 30. 09. 2026 20.11 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Ilijan Filipov

Iz Bolgarije prihaja vest o smrti Ilijana Filipova, 53-letnega poslovneža in predsednika nogometnega kluba Botev Plovdiv. Ustreljen je bil v noči na sredo v Plovdivu, okoliščine umora pa preiskujejo pristojni organi. Botev dobro poznajo tudi navijači Maribora, saj je vijoličaste pred dvema letoma izločil iz kvalifikacij za Ligo Evropa.

Po poročanju bTV se je streljanje zgodilo okoli ene ure zjutraj v plovdivski četrti Hristo Smirnenski, pri nepremičnini v Filipovovi lasti. Policisti so ob prihodu na kraj potrdili njegovo smrt. Filipov je bil poleg nogometnega udejstvovanja znan tudi kot poslovnež v transportnem in gradbenem sektorju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bolgarska televizija je zvečer ob sklicevanju na svoje vire na notranjem ministrstvu poročala, da so v središču Sofije prijeli osumljenca. Po informacijah bTV preiskovalci preverjajo njegovo neposredno vpletenost v streljanje.

Navijači Boteva so se medtem zbrali pred stadionom Hristo Botev in počastili Filipovov spomin. Srečanje so simbolično pripravili ob 19.12, saj je bil klub ustanovljen leta 1912. Filipovovo podjetje je sodelovalo tudi pri obnovi klubskega stadiona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred dvema letoma ustavili Maribor

Botev Plovdiv je slovenskim ljubiteljem nogometa ostal v spominu predvsem po obračunu z Mariborom julija 2024. Moštvi sta se srečali v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa, uspešnejši pa so bili Bolgari. Na domačem stadionu so prvo tekmo dobili z 2:1, povratni obračun v Ljudskem vrtu pa se je končal z 2:2.

Klub iz Plovdiva, ustanovljen leta 1912, velja za najstarejši aktivni nogometni klub v Bolgariji. Dvakrat je osvojil državno prvenstvo, štirikrat pa domači pokal. Pokalne lovorike se je veselil tudi leta 2024, ko je v finalu s 3:2 premagal Ludogorec.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
botev plovdiv ilijan filipov smrt

Spor v portugalskem taboru? Ronaldo ga je zapustil

Tudi rojaki obrnili hrbet Infantinu

Moskisvet.com Kakšna tragedija: Umrl je nekdanji tekmovalec šova Ljubezen po domače
24ur.com Nogometni Maribor žaluje: umrl Igor Poznič
24ur.com Umrl prior križniškega reda za Slovenijo Janko Štampar
24ur.com Sinišo Mihajlovića pokopali v večnem mestu
24ur.com Čustveni Širvys zapušča Maribor: Tukaj sem preživel najlepša leta
24ur.com Slovenski trener umrl v 54. letu starosti
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Teo Čeh postal očka: ob rojstvu hčerke se je poklonil partnerki Pini
Teo Čeh postal očka: ob rojstvu hčerke se je poklonil partnerki Pini
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Kaj danes v Ljubljani dobite za 58.000 evrov?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
moskisvet
Portal
62 let in še vedno nevarno zapeljiva: Igralka ostaja sinonim za žensko lepoto
En klik in kolo je lahko vaše
En klik in kolo je lahko vaše
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Če krompir hranite tako, ni čudno, da hitro kali
Če krompir hranite tako, ni čudno, da hitro kali
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
okusno
Portal
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984