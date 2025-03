V Bologni vsak novorojenec dobi dres lokalnega kluba

Navijači Bologne so v tej sezoni svoj klub prvič spremljali tudi v Ligi prvakov. A vodstvo kluba kljub rezultatskim uspehom ne spi ...

Pobuda poteka od januarja letos. In to navkljub temu, da v Bologni še zdaleč nimajo težav s privabljanjem navijačev. V tej sezoni Serie A se na stadionu Renato Dall'Ara v povprečju zbere skoraj 27 tisoč navijačev, kar je največ v tem tisočletju.

"S to pobudo želimo biti bližje svojim navijačem in lokalnemu okolju ter že od prvega dne vzpostaviti vez naklonjenosti s svojimi novimi privrženci," je za spletno stran kluba povedal izvršni direktor Claudio Fenucci .

"Mesto je veselo, da lahko novorojenčke sprejme v veliko družino Bologne. V skupnost, sestavljeno iz ljudi, čustev, športa, kulture in zgodovine. Podprli smo pobudo kluba, ki vključuje poklon z velikim simbolnim pomenom – tako zaradi čustev, ki jih šport vzbuja v vseh življenjskih obdobjih, kot zaradi njegove vzgojne vrednosti. Verjamemo, da je skrb za ljudi in skupnost pomembna, športna dejavnost pa je odličen način, da to uresničimo," je dodala mestna svetnica za šport Roberta Li Calzi.

Bologna sicer ni prva, ki se je odločila za tovrstno potezo. Pred leti je isti koncept vpeljala Atalanta iz Bergama, ki navkljub bližini velikanov Interja in Milana v lokalnem okolju uživa za slovenske razmere nepredstavljivo podporo. Domače tekme nogometašev boginje v povprečju spremlja 22.500 navijačev. Po podatkih Wikipedie v mestu živi 120 tisoč ljudi, torej vsak šesti konec tedna odide na stadion svojega lokalnega kluba.