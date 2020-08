V Bundesligi vsaj do konca oktobra brez navijačev

"Tisoče gledalcev na stadionih – to ni primerno glede na trenutno stopnjo okuženosti. Zdaj je čas, ko se moramo izogibati tveganjem," je na Twitter zapisal Jens Spahn, ki je prepričan, da bi v trenutni situaciji navijači na stadionih dajali napačen signal.

Pretekli teden so klubi prvih dveh nemških lig podprli idejo o delni vrnitvi navijačev v novi sezoni, ki se bo pričela 18. septembra, a za to potrebujejo dovoljenje vlade, ta pa je do 31. oktobra prepovedala vsa večja zbiranja ljudi.

Načrt klubov je sicer predvidel prodajo personaliziranih vstopnic, ki bi se jim dalo slediti, dostop zgolj do dela tribun, kjer so sedeži, prepoved prodaje alkohola na tekmah do oktobra in prepoved gostujočih navijačev do leta 2021.