V celjskih vrstah kmalu hrvaški reprezentant

V prvi slovenski nogometni ligi bomo očitno kmalu dobili novega hrvaškega reprezentanta. Vsaj tako pravita Žan Karničnik in Albert Riera. Kapetan ter trener Celjanov sta informacijo o vpoklicu Franka Kovačevića v hrvaško reprezentanco delila kar na novinarski konferenci po nedeljskem porazu v Murski Soboti.
"Poraz nam ni uničil razpoloženja. Izvedeli smo nekaj zelo dobrih novic o našem soigralcu. Vsi smo veseli za Franka Kovačevića," je na novinarski konferenci dejal Karničnik, ki pa očitno ni vedel, da informacija še ni prišla v javnost. Ko je Riera ugotovil, da je 30-letni slovenski reprezentant razkril skrivnost, se je Španec prijel za glavo. Karničnik pa je besedo hitro predal svojemu trenerju.
"Ja, imamo zelo dobre novice. Takoj pred tekmo smo dobili potrdilo, da je bil Franko vpoklican v hrvaško reprezentanco. Vse je uradno, nahaja se na širšem seznamu, vse imam na mobilnem telefonu. Mogoče je to prvi hrvaški reprezentant v zgodovini slovenske prve lige. To je potrditev Frankove kakovosti, pa tudi dobrega dela celotnega strokovnega štaba. Tudi oni morajo biti ponosni na ta dosežek. Franko je lahko najsrečnejši človek na svetu," je ob razkritju novice dejal španski strateg.
Kovačević v letošnji sezoni kaže zares odlično formo. Na dvajsetih tekmah je zabil že 22 golov. Kar pet jih je na prvih dveh tekmah dosegel v Konferenčni ligi, s čimer kraljuje na vrhu lestvice strelcev tega tekmovanja. Nič drugače ni v prvi ligi, tudi v domačem tekmovanju ima Hrvat letos več golov od vseh ostalih, dosegel jih je že deset. To bo še drugi zaporedni preboj igralca prve slovenske lige v večjo nogometno reprezentanco. Lani je to uspelo Raulu Floruczu, ki si je s svojimi odličnimi predstavami v dresu Olimpije priboril vpoklic v avstrijsko izbrano vrsto in večmilijonski prestop v belgijskega prvoligaša Union Saint-Gilloise.
