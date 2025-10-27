V celjskih vrstah kmalu hrvaški reprezentant

V prvi slovenski nogometni ligi bomo očitno kmalu dobili novega hrvaškega reprezentanta. Vsaj tako pravita Žan Karničnik in Albert Riera. Kapetan ter trener Celjanov sta informacijo o vpoklicu Franka Kovačevića v hrvaško reprezentanco delila kar na novinarski konferenci po nedeljskem porazu v Murski Soboti.

"Poraz nam ni uničil razpoloženja. Izvedeli smo nekaj zelo dobrih novic o našem soigralcu. Vsi smo veseli za Franka Kovačevića," je na novinarski konferenci dejal Karničnik, ki pa očitno ni vedel, da informacija še ni prišla v javnost. Ko je Riera ugotovil, da je 30-letni slovenski reprezentant razkril skrivnost, se je Španec prijel za glavo. Karničnik pa je besedo hitro predal svojemu trenerju.