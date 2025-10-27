Svetli način
Nogomet

V celjskih vrstah kmalu hrvaški reprezentant

Celje, 27. 10. 2025 10.03 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
5

Celje je na nedeljskem obračunu proti Muri doživelo prvi ligaški poraz v letošnji sezoni. Kljub temu pa so imeli Grofje po tekmi razlog za dobro voljo. Izvedeli so namreč, da je bil njihov igralec Franko Kovačević uvrščen na širši seznam hrvaške nogometne reprezentance.

Celje
Celje FOTO: NK Celje

V prvi slovenski nogometni ligi bomo očitno kmalu dobili novega hrvaškega reprezentanta. Vsaj tako pravita Žan Karničnik in Albert Riera. Kapetan ter trener Celjanov sta informacijo o vpoklicu Franka Kovačevića v hrvaško reprezentanco delila kar na novinarski konferenci po nedeljskem porazu v Murski Soboti.

"Poraz nam ni uničil razpoloženja. Izvedeli smo nekaj zelo dobrih novic o našem soigralcu. Vsi smo veseli za Franka Kovačevića," je na novinarski konferenci dejal Karničnik, ki pa očitno ni vedel, da informacija še ni prišla v javnost. Ko je Riera ugotovil, da je 30-letni slovenski reprezentant razkril skrivnost, se je Španec prijel za glavo. Karničnik pa je besedo hitro predal svojemu trenerju. 

Albert Riera
Albert Riera FOTO: 24ur.com

"Ja, imamo zelo dobre novice. Takoj pred tekmo smo dobili potrdilo, da je bil Franko vpoklican v hrvaško reprezentanco. Vse je uradno, nahaja se na širšem seznamu, vse imam na mobilnem telefonu. Mogoče je to prvi hrvaški reprezentant v zgodovini slovenske prve lige. To je potrditev Frankove kakovosti, pa tudi dobrega dela celotnega strokovnega štaba. Tudi oni morajo biti ponosni na ta dosežek. Franko je lahko najsrečnejši človek na svetu," je ob razkritju novice dejal španski strateg.

Franko Kovačević na tekmi Olimpija – Celje
Franko Kovačević na tekmi Olimpija – Celje FOTO: Aljoša Kravanja

Kovačević v letošnji sezoni kaže zares odlično formo. Na dvajsetih tekmah je zabil že 22 golov. Kar pet jih je na prvih dveh tekmah dosegel v Konferenčni ligi, s čimer kraljuje na vrhu lestvice strelcev tega tekmovanja. Nič drugače ni v prvi ligi, tudi v domačem tekmovanju ima Hrvat letos več golov od vseh ostalih, dosegel jih je že deset. To bo še drugi zaporedni preboj igralca prve slovenske lige v večjo nogometno reprezentanco. Lani je to uspelo Raulu Floruczu, ki si je s svojimi odličnimi predstavami v dresu Olimpije priboril vpoklic v avstrijsko izbrano vrsto in večmilijonski prestop v belgijskega prvoligaša Union Saint-Gilloise.

prva liga Celje Albert Riera Franko Kovačević
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PD00X
27. 10. 2025 12.18
+2
Celje je bilo malo boljše kot proti Olimpiji ampak še vedno slabo in neprepoznavno . Tekma je bila slaba in negledljiva .
ODGOVORI
2 0
Roadkill
27. 10. 2025 12.13
+1
Najboje da že letos razmišlajo s kom ga bodo nadomestili po sezoni
ODGOVORI
2 1
levnuh, ne svecko
27. 10. 2025 12.12
+1
Že prejšnja tekma v Celju, proti Olimpiji, je nakazala zgodbo, ki se je odigrala včeraj v MS...
ODGOVORI
1 0
Kimberley Echo
27. 10. 2025 12.57
Celje igra več tekem kot ostali v ligi in sčasoma se mora to nekje poznat.
ODGOVORI
0 0
levnuh, ne svecko
27. 10. 2025 11.12
+3
Nihče ni nepremagljiv Mura je igrala čvrsto, hitro in pokrivala igralce na tesno. Celjani so mogoče začeli podzavestno podcenjevati ekipe iz SNL, pa tudi nasprotniki so jih naštudirali. To je šport, enkrat gre v gol, včeraj je šla mimo, a ne Franko?
ODGOVORI
3 0
