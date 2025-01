V Celju čistijo slačilnico: Bobičanec in Aarons na izhodnih vratih

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Bobičanec, ki je v Sloveniji branil tudi barve Nafte 1903 in Mure, se je Celjanom pridružil v začetku leta 2023, v dveh letih pa je za grofe odigral 65 tekem in dosegel devet zadetkov. S skromnejšo vlogo celjsko barko zapušča jamajški nogometaš Rolando Aarons, ki je v dobrem letu zaigral na 22 tekmah, v statistiko pa je vpisal gol in tri podaje.