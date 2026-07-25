'V Celju je nogomet trenutno številka ena'

Grofi veljajo za favorite v obračunu z Egnatio. Celjski ideolog igre Svit Sešlar pa poudarja, da mora skupaj s soigralci status potrditi na igrišču: "Vedno pravim, da mora vloga favoritov predstavljati dodaten motiv in ne pritiska. To pomeni, da smo v preteklosti dokazali svojo kakovost. Vedno znova pa poudarjam, da moramo vse dokazati tudi na igrišču, ki je edino pravo merilo."

Ob skromnejšem začetku sezone s strani grofov so se v javnosti pojavile številne govorice o domnevnem slabem vzdušju v slačilnici ekipe iz mesta ob Savinji. Sešlar je v pogovoru z našim novinarjem Božidarjem Bulatom vse domneve postavil na laž: "Vzdušje je dobro. Po treningu smo s fanti streljali na gol, kar pripomore k temu, da se sprostijo določene tenzije. Pogledali smo tudi analizo prve tekme. Videli smo stvari, ki smo jih delali dobro, in zadeve, na katerih moramo še delati. V Celju si želimo prikazati še boljšo predstavo."