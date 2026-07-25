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Nogomet

'V Celju je nogomet trenutno številka ena'

Celje, 25. 07. 2026 19.16 pred 11 minutami 2 min branja 0

Avtor:
B.B. Lu.M
Celje - Hajduk

Celjani so se že vrnili iz Albanije, kjer so proti domači Egnatii s 3:3 remizirali na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov. Grofi so prikazali dobro igro v napadu, ki pa jo je malce zasenčila ranljiva obramba. Slovenski prvaki so ta konec tedna oproščeni ligaških obveznosti, po enem od treningov si je čas za pogovor za našo hišo vzel Svit Sešlar.

Grofi veljajo za favorite v obračunu z Egnatio. Celjski ideolog igre Svit Sešlar pa poudarja, da mora skupaj s soigralci status potrditi na igrišču: "Vedno pravim, da mora vloga favoritov predstavljati dodaten motiv in ne pritiska. To pomeni, da smo v preteklosti dokazali svojo kakovost. Vedno znova pa poudarjam, da moramo vse dokazati tudi na igrišču, ki je edino pravo merilo."

Ob skromnejšem začetku sezone s strani grofov so se v javnosti pojavile številne govorice o domnevnem slabem vzdušju v slačilnici ekipe iz mesta ob Savinji. Sešlar je v pogovoru z našim novinarjem Božidarjem Bulatom vse domneve postavil na laž: "Vzdušje je dobro. Po treningu smo s fanti streljali na gol, kar pripomore k temu, da se sprostijo določene tenzije. Pogledali smo tudi analizo prve tekme. Videli smo stvari, ki smo jih delali dobro, in zadeve, na katerih moramo še delati. V Celju si želimo prikazati še boljšo predstavo."

Celje radi označujemo za najbolj športno slovensko mesto. Prebivalci mesta ob Savinji pregovorno veljajo predvsem za rokometno občinstvo, ki pa jih v zadnjih nekaj letih, predvsem zaradi velikega finančnega vložka tujih investitorjev, navdušujejo nogometni ljubljenci. Sešlar meni, da je razmerje moči trenutno na strani nogometašev, poudaril pa je, da se morajo celjski športniki med sabo podpirati: "Mislim, da je v Celju nogomet trenutno številka ena. Zgodovinsko gledano pa imamo še veliko za nadoknaditi, z zadnjima dvema sezonama smo nogometno gledano naredili velik napredek. Zdrava tekmovalnost je dobrodošla, a na koncu koncev vedno podpiramo drug drugega."

Celjani se bodo v torek pred domačimi navijači udarili z Egnatio. Na povratnem srečanju bodo grofi lovili nadaljevanje sanj o Ligi prvakov, ki si jo tako močno želijo. Prenos obračuna med Celjem in Egnatio boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

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