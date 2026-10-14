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Nogomet

V Celju odločno v bitko z Omonio: 'Igrali bomo hrabro, a ne brezglavo'

Celje, 14. 10. 2026 14.50 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Celjski strateg Zoran Zeljković

Nogometaše Celja v četrtek na Stadionu Z'dežele čaka druga tekma ligaškega dela evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omonii. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.

"Ciprčani igrajo podobno kot mi. Lahko pričakujete, da bomo zelo hrabri in od prve minute igrali na zmago, kar pa ne pomeni, da bomo igrali brezglavo," je na današnji novinarski konferenci uvodoma povedal Zoran Zeljković.

Tekma z Omonio bo za grofe pomembna tudi z vidika samozavesti, saj bodo v četrtek lovili sploh prve točke v letošnji evropski ligi. Omonia v ciprskem prvenstvu po petih odigranih tekmah zaseda tretje mesto, potem ko je v lanski sezoni osvojila naslov prvaka. Tudi aktualnim slovenskim prvakom v tej sezoni na domači sceni ne gre najbolje, saj so na lestvici Prve lige Telemach s 15 točkami trenutno šele na šestem mestu.

Celjski strateg Zoran Zeljković
Celjski strateg Zoran Zeljković
FOTO: NK Celje

"Igralcem sem na treningu povedal, da sploh ne želim slišati, katera izmed tekem je za nas bolj ali manj pomembna. Pojavljajo se namreč teze, da je za nas pomembnejša nedeljska tekma v domačem prvenstvu proti Mariboru, s čimer se ne strinjam. V nogometu je vedno najpomembnejša naslednja tekma," je menil Zeljković in dodal, da trenutno še ni povsem zadovoljen s celjsko igro v obrambi in napadu, saj ima moštvo po njegovem mnenju še vedno veliko rezerve.

Ciprski predstavnik ima na nogometni tržnici višjo vrednost, saj bi bilo za njegove nogometaše po podatkih Transfermarkta potrebno odšteti 20,73 milijona evrov. Njegova najvrednejša člana sta francoski desni bočni branilec Jean-Kevin Duverne in romunski ofenzivni vezist Florin Tanase. Njune usluge trenutno stanejo 1,8 milijona evrov. Barve Omonie sicer brani tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec.

Z njim se je na nedavni reprezentančni akciji v okviru lige narodov družil tudi celjski vratar Žan Luk Leban: "O tej tekmi smo se jaz in ostali reprezentanti iz Celja precej pogovarjali. Na treningih smo drug drugega zbadali, kdo bo na koncu zmagal. On je trdil, da bo to Omonia, mi pa, da bo uspešnejše Celje."

"Omonia je zagotovo kakovosten in izkušen tekmec, a mi se ga ne bojimo. Moramo igrati svojo igro in zmagati," je bil jasen Leban, ki je izpostavil, da ima navkljub nedavni menjavi trenerja pred sabo trdno obrambo.

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Celjani so od Ciprčanov vredni dobrih pet milijonov evrov manj, a je njihov najvrednejši igralec Svit Sešlar za 400.000 evrov dražji od prej omenjenih Duverna in Tanaseja.

Celje na lestvici evropske lige trenutno zaseda 31. mesto, medtem ko je Omonia 16. Igralci iz Nikozije so tudi bolje začeli evropsko ligo, saj so doma z 1:0 odpravili španskega predstavnika Celto Vigo (zmagoviti zadetek je v 88. minuti srečanja dosegel ravno Balkovec), medtem ko so Celjani v gosteh morali priznati premoč Bayerju iz Leverkusna (0:2).

Na vprašanje, kaj želi v svojem moštvu v primerjavi s tekmo v Nemčiji spremeniti, je Zeljković odgovoril: "Vedno si malce odvisen od nasprotnika. Tudi njega se mora kaj vprašati. Želim si še večje posesti in več priigranih priložnosti. Ne glede na vse pa verjamem, da lahko fantje v vseh elementih igre zaigrajo veliko bolje."

V celjskem taboru nimajo težav s poškodbami, manjkal bo le že dalj časa poškodovani Jošt Pišek. Tekmo bo sodil azerbajdžanski sodnik Elčin Masijev.

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