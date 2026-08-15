Celjski kapetan: V Celju se lahko zgodi marsikaj, kar smo že dokazali

Celje - Ararat FOTO: David Valant

V Celju morda prvič v zgodovini vlada prava nogometna evforija. Vstopnice za zgodovinski domači obračun proti Slovanu iz Bratislave so pošle v nekaj urah. V klubu se na vse pretege trudijo za javnost odpreti tudi problematično zahodno tribuno, ki bi bila v primeru uporabe najverjetneje napolnjena s celjskimi navijači. Celjski kapetan Mark Zabukovnik je v pogovoru za našo spletno stran povedal, da se s soigralci ne zavedajo v popolnosti, kaj jim je v torek uspelo proti armenskemu tekmecu.

"Mislim, da se še ne zavedamo našega uspeha. Vemo, da je velika stvar, da bomo igrali play-off za uvrstitev v Ligo prvakov. Pred začetkom kvalifikacij so bila pričakovanja visoka, vsi so se veliko nadejali od nas. Naš dosežek nam ni samoumeven, je pa res, da nam je odleglo. Dosegli smo prvotni cilj, a naše poti še ni konec. Imamo lepo priložnost za nov neverjeten uspeh, a pomembnosti tega se bomo najbrž zavedali po koncu kvalifikacij," je povedal 25-letnik.

Ta dres Celja nosi že štiri leta, ki so bila v mestu ob Savinji zaznamovana z velikimi uspehi. Dva naslova državnih prvakov in dve uspešni kampanji v Konferenčni ligi, ki jima lahko dodamo tudi pokalno lovoriko. Vse to pa v knežjem mestu vseeno ni vzbudilo nogometne mrzlice, ki bi jo morda pričakovali. Letošnja sezona vse to spreminja, a Zabukovnik pravi, da sam evforije v mestu še ni zares občutil: "Lepo je vedeti, da bomo igrali pred polnimi tribunami. Navsezadnje si to tudi zaslužimo, saj smo se uvrstili v play-off Lige prvakov. Tukaj niti ni pomemben tekmec. V zadnjih letih igramo dober nogomet, zaslužimo si tudi podporo ljudi. Moram priznati, da ne hodim veliko po mestu, nisem še zares občutil nogometnega utripa. Zaenkrat vse črpam iz medijev," je dejal nekdanji nogometaš Radomelj in obenem poudaril, da je bil v svojem novem nogometnem domu deležen že veliko pozitivnih besed.

"Ljudje, ki nas podpirajo in ki se malo bolj spoznajo na nogomet, so nam v preteklosti že velikokrat namenili spodbujajoče besede. Zdaj ko so naši uspehi malo bolj prepoznavni in ko se okoli nas ustvarja neka evforija, se ta baza naših podpornikov še veča."

"V Celju se lahko zgodi marsikaj"

Na zadnji stopnički pred obljubljeno evropsko deželo Lige prvakov jim bo stal Slovan iz Bratislave, ki mu stavnice pričakovano namenjajo več priložnosti za zmago. Celjanom gre znova na roke dejstvo, da bodo odločilno povratno tekmo odigrali pred domačimi tribunami, ki bodo tokrat nabito polne. Tega se zaveda tudi Zabukovnik, ki poudarja, da grofov še zdaleč ne gre odpisati, v letošnji sezoni so to že dokazali. "Seveda je prednost to, da drugo tekmo igramo doma. Najpomembneje je, da v Bratislavi iztržimo pozitiven rezultat, ki ga bomo odnesli v Celje. Tam pa se lahko zgodi marsikaj, to smo v letošnji sezoni že večkrat dokazali."