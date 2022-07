V Celju so se oglasili in razkrili, zakaj Mudrinskega ne bo v klub

Te dni sta nam odštevanje do začetka nove prvoligaške sezone krajšali dve odmevni aferi. V prestolnici je Olimpijin predsednik obračunal z Robertom Prosinečkim in Mladenom Rudonjo , ki mu nista ostala dolžna. V Celju pa je po bizarnem videoposnetku, ki Ognjenu Mudrinskemu ne more biti v ponos, v vodo padel eden najbolj odmevnih prestopov tega poletja.

Ni trajalo dolgo, da so Celjani vrnili žogico. V petek zvečer so na svoji spletni strani objavili sporočilo za medije. Prav Mudrinski je bil po njihovih besedah tisti, ki je predlagal, da bi pri sklenitvi pogodbe zaobšli odločene zakone.

"Danes so preko medijev v javnost prišle lažne, škodoželjne in naravnost neokusne obtožbe o podrobnostih pogajanj med klubom, Ognjenom Mudrinskim in njegovim zastopnikom. Izjavo, da naj bi klub želel izvesti plačila preko tujih držav, pri NK Celje najostreje obsojamo. Predvsem nas današnji medijski nastop zastopnika nogometaša, s katerim je bil klub v pogovorih, čudi, ker je ideja o neetičnem početju prišla z njegove strani. Njegov predlog je klub odločno zavrnil. To je bil tudi kamen spotike pri pogovorih, ki so zamrli pred desetimi dnevi," so pojasnili.

Dodali so še: "Čustven odziv zastopnika, ki ga je sprožila objava videposnetka v medijih, gre razumeti, saj je nogometaš izgubil vse možnosti za dosego dogovora s finančnimi zahtevami, ki so bile na meji sposobnosti kluba, a to nogometašu v nobenem primeru ne daje možnosti, da bi z lažnimi izjavami lahko škodoval klubu. Nogometni klub Celje je ustanova, ki se nikoli ni, se ne in se nikoli ne bo posluževala neetičnih, ilegalnih ali kakršnih koli drugih prijemov in načinov delovanja, ki bi tako ali drugače škodovali nogometu. Tudi v prihodnje bo klub deloval v prid športu ter skrbel za razvoj celjskega in slovenskega nogometa."