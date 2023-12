V celoti objavljamo ekskluzivni intervju s Samirjem Handanovićem

ZADRŽEVANJE EMOCIJ

Takoj po uvodu beseda nanese na najlepše trenutke v karieri. 39-letnik se spomni stvari, ki imajo v njegovem srcu posebno mesto. Individualna nagrada v eminentni družbi mu pomeni veliko. Zadržuje solze. Razloži, kje in kako se je vse začelo, pa debi v prvi ligi v dresu Domžal in nenavadna situacija, ko je bil pripravljen zaigrati tudi v polju. V Sloveniji se ni dolgo zadrževal. Prestop k Udineseju ter posoje pri Trevisu, Laziu in Riminiju so Sarmo, kot ga kličejo prijatelji, utrdili. Vrne se v Videm, kjer se ustali med vratnicama. Nagrada za najboljšega vratarja Serie A je potrditev dobrega dela. Priklonili so se mu Buffon, Cesar in Dida – vratarski giganti, v kakršnega se je razvijal tudi Ljubljančan. Na vrata črno-belih trkajo evropski težkokategorniki, a Samir se je odločil za Inter. Italijanski način življenja mu ustreza še dan danes, k Nerazzurom pa se je preselil pred enim najtežjih obdobij v klubski zgodovini. Redko je dvomil v kar koli, mislil pa na marsikaj. Ko je bilo najhuje, je prevzel odgovornost, s kapetanskim trakom je stopil med večne v prestolnici mode. Dva evropska finala (Liga Evropa 2020 in Liga prvakov 2023) sta bila premalo za kos srebrnine na mednarodni sceni, okitil pa se je z dvema superpokaloma, dvema italijanskima pokaloma in za češnjo na torti še s Scudettom. Na svojo športno pot gleda z iskrico v očeh. Upravičeno.