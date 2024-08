V četrtek znova na delu trije slovenski prvoligaši

Za Celjani je po nenadni menjavi trenerja, ko je Damirja Krznarja zamenjal stari znanec Albert Riera , slabše obdobje. Najprej so v kvalifikacijah lige prvakov visoko izgubili v Bratislavi proti Slovanu z 0:5, potem pa pokleknili še v domačem prvenstvu proti Muri v Murski Soboti.

Nov udarec za Riero in Celjane, Kopru primorski obračun

Zdaj jih čaka na papirju šibkejši tekmec, nenazadnje je po Transfermarktu Celje več kot trikrat vrednejše od irskega tekmeca, zato bi vloga favorita morala biti na celjski strani. Napredovanje Celjanov bi v vsakem primeru že pomenilo tudi evropsko jesen, saj bi v najslabšem primeru igrali v skupinskem delu konferenčne lige.

Če bo Celje dejansko napredovalo, se bo v zadnjem kvalifikacijskem krogu evropske lige merilo s poražencem 3. kroga kvalifikacij lige prvakov med švedskim Malmöjem in grškim Paokom iz Soluna. V primeru izpada in nadaljevanja v zadnjem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige pa se bodo Celjani pomerili z boljšim iz obračuna med kazahstanskim Ordabasijem in armenskim Pjunikom.